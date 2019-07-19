港股格局：黃偉豪料上試29000點

中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，美國聯儲局官員再度「放鴿」，市場對減息憧憬升溫，減幅預期亦上調至半厘，料短期對港股有正面推動作用。



他提醒，投資者需留意南韓及印尼等亞洲地區相繼減息，令市場更確定環球進入減息潮，料可推動股市出現短期炒作，加上港股已窄幅上落一段時間，相信恒指有機會突破28,600點，進而挨近29,000點水平。



港鐵公司(00066)發盈警，黃認為雖屬意料之外，惟項目撥備非實質影響盈利的現金性表現，故未感到太悲觀，加上公司業務增長穩定，市場資金亦持續流向公用性股份，建議投資者待股價企穩20天線(約53.6元)後可以買入。



另外，他認為國際油價近日「大上大落」，令油股難以作出相應的部署及炒作，而相信環球經濟不明朗、以及中美貿易關係緊張下，將再對油價構成壓力，故投資者不應以此板塊作中長線部署。



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