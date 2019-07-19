【午市重點睇】圓匯受壓　油價回升

●亞洲市，美匯指數微升至96.7；圓匯略回至107.5；歐元兌美元報1.126；英鎊稍為彈至1.255。港匯報7.8116。在岸、離岸人民幣在6.87水平。金價彈上1,453美元後回順至1,442美元；布油、紐油反彈，分別報63.24美元及56.28美元。道指期貨漲115點。



●恒生指數半日升310點或1.09%，報28,772點，友邦創新高。https://bit.ly/2M1C0Ms

-港鐵曾挫3.6%，半日跌2%，大華繼顯執行董事梁偉源稱長線仍睇好。

-異動板塊：金礦股受捧，中國白銀曾飆27%。

-雨潤食品未彈完，連升3日累飆52%。

-酷派停牌逾2年，復牌曾急瀉61%。

-昌興國際全年虧損擴大，復牌股價反飆49%。

-魚缸通：港股爭氣升300，散戶炒股mood重現。



●【即市分析】

-金礦股逆市突圍，首選…https://bit.ly/2O54nw9

-港鐵發盈警係機會？https://bit.ly/2Smhkjs



●A股快報：滬深三大指數半日收升約1%。https://bit.ly/2XQsV0q



●亞洲股市：日股中段升幅擴大至近400點。https://bit.ly/2JNTNEm



●啟德住宅地截標：大財團爭奪，至少錄4份標書。https://bit.ly/32DgqUo



●港元拆息︰1個月期升至1.9厘。



●人民幣中間價為6.8635，較上日開市價上調126點子，呈兩連升。



●人行本周淨投放創半年單周最大規模。



●名創優品密謀上市前，再獲墨西哥首富增持。



●日本6月CPI按年升0.7%，符預期。



●全球經貿戰：逾50家跨國企業部署轉移在華生產線。



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