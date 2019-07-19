【瑞通推介】港鐵盈警　購證可吼？

瑞通認股證牛熊證銷售部：聯儲局官員敦促減息，市場預期聯儲局進一步採取寬鬆政策。道指隔晚倒升3點，收報27,222點。



恒指昨日(18日)受制於20天線及28,500點，收報28,461點，跌131點或0.5%；今日(19日)半日回升310點，重上28,700點之上，技術上收復20及100天線，回補7月8日的下跌裂口。



恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾3,100萬港元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾6,100萬元，反映投資者續看好後市向上。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價27,700至27,799點，而熊證街貨重貨區為收回價28,700至28,799點。



港鐵發盈警，為紅磡事件撥備20億，遭證券商下調投資評級至「減持」，股價早市低開3%，其後跌幅收窄至不足2%，於55元之下整固。即市有資金趁低吸納認購證，博股價短線反彈。



友邦低開後發力抽升逾2%，創上市新高88.25元。昨日有近300萬元淨流出友邦好倉，另有近90萬元淨流入其淡倉。



騰訊昨以全日低位356.6元收市，下跌1.8%，連失10天和100天線。集團將於下月公布中期業績，有券商認為隨着內地網絡遊戲監管風險降低，預期騰訊業績已經見底，唱好其後市表現。不過，騰訊持股的鬥魚ADR在美國上市後股價表現平平，或為騰訊股價帶來影響。早市騰訊回穩，升1%，重上10天線，並升抵360元水平。



騰訊昨遭北水淨沽售7,258萬元。輪證資金流方面，昨有逾4,400萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近300萬元淨流出。



投資者開始消化百威亞太擱置上市的消息，另阿里巴巴日前在股東會上通過把普通股「1拆8」，被市場視為準備來港第二上市的重要一步。港交所自今周一低見269.4元的1個月低位後回穩，暫守穩270元關，今早續於此水平之上好淡角力。昨有逾20萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾50萬元淨流入。



有券商指內地5G網絡可能在今季度末開始鋪設，有利中國鐵塔5G基站數目在未來持續增長，但其股價走勢近期有轉弱迹象，昨跌近1%至2.05元，連續4日下跌，接連失守10天和20天線。股份今早回升2.5%，曾重上2.1元。昨分別有34萬元和82萬元淨流入其好倉和淡倉。



瑞通相關界內證之選擇：

騰訊界內證(47055)下限價368.8元，上限價422.8元。

騰訊界內證(47059)下限價288.8元，上限價342.8元。



瑞通相關認股證之選擇：

港鐵貼價、中年期購(20544)行使價56.88元，2020年2月到期，實際槓桿8.6倍。



友邦輕微價外、中短期購(18389)行使價100元，2019年12月到期，實際槓桿10倍。



友邦輕微價外、中短期沽(18344)行使價80元，2019年11月到期，實際槓桿10倍。



騰訊輕微價外、短期購(22285)行使價375.2元，2019年9月到期，實際槓桿12.6倍。



騰訊貼價、短期沽(29374)行使價350元，2019年10月到期，實際槓桿10.8倍。



港交輕微價外、短期購(29156)行使價288元，2019年9月到期，實際槓桿15.1倍。



港交輕微價外、中短期沽(16662)行使價255元，2019年11月到期，實際槓桿11.7倍。



鐵塔價外、中短期購(17375)行使價2.41元，2019年10月到期，實際槓桿9.2倍。



國壽輕微價外、中短期購(17504)行使價21.6元，2019年11月到期，實際槓桿9.8倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(69235)收回價28,010點，槓桿比率31.6倍。

恒指熊證(69986)收回價29,290點，槓桿比率40.5倍。

騰訊牛證(69274)收回價346.1元，槓桿比率15.7倍。

騰訊熊證(50427)收回價375.3元，槓桿比率23倍。

港交牛證(59425)收回價258.1元，槓桿比率16.1倍。

港交熊證(60390)收回價287.9元，槓桿比率13.4倍。

南中A50牛證(50254)收回價14.18元，槓桿比率17.6倍。

南中A50熊證(68431)收回價15.99元，槓桿比率11.5倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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