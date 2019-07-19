新地牛潭尾項目擬大增發展密度　建1.1萬伙

新鴻基地產(00016)與置地公司合作的元朗牛潭尾石湖圍住宅項目，新近以逾21億港元完成補地價，准作洋房發展。發展商剛向城市規劃委員會提出申請，大增密度作分層住宅發展，擬建11,292伙，規模超過藍籌屋苑沙田第一城。



該地盤位於碧豪苑及翠逸雅苑以東，佔地約1,541,121方呎，申請以5.5倍地積比率，興建25幢32至43層高分層住宅，以及3座會所。其中住宅部分可建總樓面達約5,469,559方呎，平均每伙面積約484方呎，料可容納30,036人。



申請人指出，地盤規劃意向只是用作低密度發展，未能善用土地資源，項目位於鐵路北環線沿線，認為可進一步釋放發展潛力，提升地積比率。



資料顯示，項目於2014年獲批建築圖則及洋房規劃申請，准建300座洋房，另設1座會所。發展商曾在2015年提出改作高密度分層樓宇，最初擬建7,291伙，其後減至5,941伙再度闖關，不過相關申請均已撤回。



而項目剛完成的補地價方案，是作低密度洋房發展，地積比率0.4倍，總樓面約486,510方呎，建築物層數不可多於3層，高限為10.45米。若與已批洋房發展計劃相比，是次申請伙數大幅增加36.6倍。



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