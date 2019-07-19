傳河北省開封市撤銷新建住房限售政策

內媒報道，河北省四線城市開封市住房和城鄉建設局近日下達文件，計劃撤銷當地實施逾2年的新建住房限售政策，為繼去年底山東省三線城市菏澤後取消「限售令」第二例。



文件顯示，為統籌房地產市場調控，提振市場信心，經百城辦例會研究決定，現取消新建商品住房自取得《不動產權證書》之日起滿3年方可轉讓的交易時限。換言之開封市民購入新樓後，毋須3年凍結期便可在二手市場上交易。



去年12月中旬，山東菏澤宣布取消當地限售政策，被市場解讀為樓市在過去2年多以來密集調控後的首度放寬。此後有不少城市陸續放寬調控，湖南省衡陽市曾擬取消實施1年的「限價令」，允許發展商2019年起可調整價格，為首個取消限價的城市，惟數天內當局便以市場錯誤解讀為由撤回取消限價令。



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