樓價UPDATES︰北角兆寶大廈呎價逾2.3萬

新盤向隅客轉攻二手市，北角單幢樓納米樓照買，以322萬元購兆寶大廈開放式單位，呎價逾2.3萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角兆寶大廈極高層A室，實用面積139方呎，開放式間隔，景觀開揚，原先叫價350萬元，最終以322萬元將單位易手，實用呎價23,165元，新買家屬於同區客，早前曾入票抽龍床盤作投資用，因未能成功入市，於是於自住的北角區尋找入場單位。



●小西灣藍灣半島5座高層B室，實用面積733方呎，由原則三房改為兩房，望藍塘海峽及清水灣海景，獲買家以1,480萬元買入，實用呎價約20,191元，新買家為外區客。



●跑馬地嘉樂居極低層B室，實用面積約290方呎，開放式間隔，望城市樓景，終以568萬元易手，實用呎價約19,586元，上述為項目本月首宗二手成交個案，屋苑現時有2個放盤，叫價600萬元起。



●西半山聯邦花園巴黎閣低層D室，實用面積1,166方呎，套三房間隔，享山景，以47,500元將單位租出，實用呎租40.7元。



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九龍區



●荔枝角美孚新邨本月暫錄10宗成交，平均呎價15,134元，包括5期蘭秀道6號中層D室，實用面積555方呎，採大兩房間隔，望街景，以840萬元沽出，實用呎價15,135元。



●長沙灣昇悅居1座高層B室，兩房間隔，望海景及內園池景，實用面積約517方呎，以23,000元放租僅兩天，獲外區客洽詢，雙方議價後減價2,000元，以21,000元租出，實用呎租約40.6元。



●紅磡半島豪庭7月至今暫錄2宗成交，最新一宗為2座中層D室，實用面積520方呎，一房間隔，最初開價950萬元，現獲用家以946.8萬元承接，實用呎價18,208元。



●牛頭角淘大花園L座中層8室，實用面積約285方呎，為一房兩廳間隔，以540萬元獲承接，實用呎價約18,947元，本月屋苑暫錄約5宗二手成交，平均實用呎價約17,319元。



●將軍澳中心3座高層F室，實用面積684方呎，套三房間隔，外望開揚市景及遠山景，議價後以1,125萬元成交，實用呎價16,447元。



●將軍澳新寶城4座中層C室，外望市景，三房間隔，實用面積約561方呎，以885萬元放盤3個月，後獲外區客接洽，議價後減價15萬元，以約870萬元成交，實用呎價約15,508。



●將軍澳城中駅9座中層D室，實用面積約513方呎，兩房間隔，望市景，今年6月叫價860萬元放售，經議價後減價12萬或約1.4%，終以848萬元交吉形式沽出，實用呎價約16,530元。



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新界區



●粉嶺綠悠軒本月暫錄約3宗成交，新近錄得3座高層G室，套三房間隔，以711萬元易手，實用面積629方呎，折合呎價11,304元。



●沙田蔚景園2座中層G室，實用面積369方呎，兩房間隔，議價後以658萬元易手，實用呎價17,832元。



●馬鞍山雅景臺2座低層A室，實用面積475方呎，兩房間隔，放盤一日內，即以以600萬元易手，實用呎價12,632元。



●元朗YOHO Town第1座低層C室，實用面積約393方呎，兩房間隔，日前獲租客以13,000元承租，實用呎租約33元，屋苑本月至今累錄約5宗租務成交，現時約有10個租盤提供，最低租金入場費由13,500元起。



●元朗區二手交投氣氛平平，迄今僅錄約40餘宗成交，其中尚豪庭1座高層D室，三房一套連儲物套房間隔，剛獲換樓客以920萬元承接，實用面積762方呎計，折合呎價12,073元。



●元朗采葉庭1座中層A室，實用面積約460方呎，兩房間隔，望山景，叫價680萬元減至670萬元完成交易，減價10萬，實用呎價約14,565元。



●屯門新屯門中心9座中層E室，實用面積597方呎，三房兩廳兩廁設計，原業主增加議幅，累積減價達17.2萬元，獲區內換樓客以692.8萬元購入自用，實用呎價11,605元。



●荃灣韻濤居B座中層8室，實用面積462方呎，兩房間隔，享內園景，成交價651萬元，實用呎價14,091元，新買家入市準備結婚，原業主則於2010年以230萬元買入，單位最終成為銀主盤，現沽出單位。



●青衣曉峰園5座高層H室，實用面積755方呎，套三房間隔，業主因為移民而賣樓，今年3月叫價1,050萬元放盤，最終減價57萬元，以993萬元沽出，實用呎價13,152元，新買家為換樓客。



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