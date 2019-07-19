【即市分析】好友信心增強　博恒指牛證

東方產經專欄作者HS哥：港股近期冇氣冇力，不過今日(周五)跟隨A股反彈，恒指現升306點報28,767點，唔通有運行？



睇番資料顯示，上日恒指熊證街貨重貨區為28,700至28,799點，街貨6.15億份，相對期指約1,125張(減少66張)，而下方最多新增區為28,600至28,699點則共有5.03億份街貨，相對期指約804張。



至於恒指牛證街貨重貨區為27,700至27,799點，街貨5.18億份，相對期指約959張(增加約2張)，而最多新增街貨區為27,900至27,999點，新增7,904萬份(相對新增期指約157張)；而28,300至28,350點，亦有2.27億份(相對新增期指約453張)。另外，牛熊街貨比例(以相對期指張數計算)，則約53：47。



簡單而言，現階段仍博牛仔的資金較進取，並將部分貨區從兩萬八水平上移至28,300點水平，可見好友信心似乎有所增加，短線目標再叩兩萬九大關。

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