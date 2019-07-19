內企頻發債　專家︰債息急飆小心違約風險

彭博社報道，環球主要央行均轉趨「鴿派」下，部分資金尋求高息產品投資，刺激亞洲高收益債券發行量創下紀錄新高，據彭博社數據，內地企業發行債券佔總量的75%以上。今年由內地房地產開發商發行，有10厘以上利率的債券總額已達137億美元，創下歷史新高。



然而，隨內地持續削減隱性債務擔保及面臨經濟下行壓力，6月份內地債務違約個案攀升。滙豐環球資產管理亞洲信貸主管Alred Mui警告，信貸評級為「B」級或以下的內地公司，正面臨緊張的流動性並缺乏融資渠道，投資者若進行套利交易，即以低息借款，並投資於高息產品賺取息差，應該謹慎選擇信貸評級較好的債券，以降低違約風險。



外匯局國際收支司原司長管濤日前表示，金融危機後十年，全球的槓桿率不降反升，當中包括中國及美國，不過中國是非金融部門加槓桿，美國則是政府部門加槓桿，認為全球債務風險正進一步積累。他提醒，於降息背景下各國進一步增加槓桿，惟根據過往經驗，依靠債務來驅動經濟增長是難以持續的。



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