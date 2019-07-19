二手樓價指數續回落　按周跌0.43%

二手樓價稍為回軟，中原城市領先指數CCL報188.94點，按周跌0.43%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報190.60點，按周跌0.33%。CCL(中小型單位)報188.95點，按周跌0.31%。報188.91點，按周跌1.06%。CCL、CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊跌2周，分別下跌0.81%、0.51%、0.66%及1.57%。



受制於港島樓價，CCL四大整體指數齊跌2周，但並非樓價轉勢向下的訊號。2周前港島樓價創新高，亦帶動四大指數齊升，兼三大指數創新高。



本周四區樓價指數三升一跌，樓價波幅漸趨收窄，逐步擺脫一連串社會事件的影響。九龍CCL_Mass最新報187.42點，按周升0.37%，連升2周共0.91%。新界東CCL_Mass報200.06點，按周升0.24%，連升2周共0.36%。新界西CCL_Mass報172.45點，按周升0.20%。



而港島CCL_Mass報194.85點，按周跌2.01%，連升2周共2.21%。2周前港島樓價創新高後正常回軟2周。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。