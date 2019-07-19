市後重點睇：歐股揚升　道期飆120點

2019年07月19日 16:16
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    美匯指數升至96.88；圓匯回落至107.66；歐元兌美元報1.1261；鎊匯轉強報1.253；港匯高見7.8025。在岸及離岸人民幣企6.87水平。金價企穩1,440美元關，布油報62.82美元，紐油報55.89美元。道指期貨飆120點。

    ●市後關注點
    20:30 加拿大5月零售銷售
    22:00 美國7月密歇根大學消費情緒指數初值

    ●恒生指數高位橫行，全日報28765點，升303點或1.07%，大市成交675.85億元。港鐵盈警後跌2.69%。https://bit.ly/2M1C0Ms
    -毋懼狙擊安踏七連升累漲1成

    ●【即市分析】好友信心增強博恒指牛證。
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    ●【大師睇市】睇實破唔破到兩萬九！
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    ●【股匯攻略】歐元及人民幣點解唔升？
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    ●【大行報告】
    -野村大削恒安國際目標價
    https://bit.ly/2SmmrAn
    -高盛降港交所評級至「賣出」
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    ●歐洲三大股市指數揚升

    ●A股快報：
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    ●亞洲股市：日股收升420點，按周跌逾1%。
    https://bit.ly/2JNTNEm

    ●百威英博售澳洲業務涉881億，續評估百威亞太上市計劃。
    https://bit.ly/2xRqwTJ

    ●騰訊夥拍寶馬　拓展中國自動駕駛汽車
    https://bit.ly/2LqK61K

    ●新盤部署
    -朗濤睇樓客指樓盤定價算吸引。
    https://bit.ly/2So1ZPs
    -朗濤首日開放示範單位，參觀氣氛熱鬧。
    https://bit.ly/2XNAe90

    ●新地牛潭尾項目擬大增發展密度　建1.1萬伙
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