市後重點睇：歐股揚升　道期飆120點

美匯指數升至96.88；圓匯回落至107.66；歐元兌美元報1.1261；鎊匯轉強報1.253；港匯高見7.8025。在岸及離岸人民幣企6.87水平。金價企穩1,440美元關，布油報62.82美元，紐油報55.89美元。道指期貨飆120點。



●市後關注點

20:30 加拿大5月零售銷售

22:00 美國7月密歇根大學消費情緒指數初值



●恒生指數高位橫行，全日報28765點，升303點或1.07%，大市成交675.85億元。港鐵盈警後跌2.69%。https://bit.ly/2M1C0Ms

-毋懼狙擊安踏七連升累漲1成



●【即市分析】好友信心增強博恒指牛證。

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●【大師睇市】睇實破唔破到兩萬九！

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●【股匯攻略】歐元及人民幣點解唔升？

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●【大行報告】

-野村大削恒安國際目標價

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-高盛降港交所評級至「賣出」

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●歐洲三大股市指數揚升



●A股快報：

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●亞洲股市：日股收升420點，按周跌逾1%。

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●百威英博售澳洲業務涉881億，續評估百威亞太上市計劃。

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●騰訊夥拍寶馬 拓展中國自動駕駛汽車

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●新盤部署

-朗濤睇樓客指樓盤定價算吸引。

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-朗濤首日開放示範單位，參觀氣氛熱鬧。

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●新地牛潭尾項目擬大增發展密度 建1.1萬伙

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