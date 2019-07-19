市後重點睇：歐股揚升 道期飆120點
美匯指數升至96.88；圓匯回落至107.66；歐元兌美元報1.1261；鎊匯轉強報1.253；港匯高見7.8025。在岸及離岸人民幣企6.87水平。金價企穩1,440美元關，布油報62.82美元，紐油報55.89美元。道指期貨飆120點。
●市後關注點
20:30 加拿大5月零售銷售
22:00 美國7月密歇根大學消費情緒指數初值
●恒生指數高位橫行，全日報28765點，升303點或1.07%，大市成交675.85億元。港鐵盈警後跌2.69%。https://bit.ly/2M1C0Ms
-毋懼狙擊安踏七連升累漲1成
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●【股匯攻略】歐元及人民幣點解唔升？
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●【大行報告】
-野村大削恒安國際目標價
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-高盛降港交所評級至「賣出」
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●歐洲三大股市指數揚升
●A股快報：
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●亞洲股市：日股收升420點，按周跌逾1%。
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●百威英博售澳洲業務涉881億，續評估百威亞太上市計劃。
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●騰訊夥拍寶馬 拓展中國自動駕駛汽車
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●新盤部署
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