【fb直播】港股反彈似樣　後市有力再上？

再有美國聯儲局官員敦促減息，市場憧憬月底減息半厘機會增加，港股周五(19日)發力，高開123點，最多曾抽升近350點，收市升303點。港股終於搵到大方向？



港鐵(00066)股價連日創新高後，周四(18日)收市後發盈警，是上市以來首次！周五(19日)更遭大行摩根士丹利下調投資評級至「減持」，港鐵股價逆市向下，更是今日表現最差藍籌股。低撈唔好制，有貨要盡早沽？



金價升上6年高位，金礦股炒上。招金礦業(01818)、紫金礦業(02899)升幅顯著。中美貿談未有時間表，加埋減息預期再升溫，買金好穩陣？



科創板將定於下周一(22日)啟動，會否分流市場資金？對港股會唔會有影響呢？



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