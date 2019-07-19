下周一焦點！中國版「納斯達克」啟動　表現惹關注

外國傳媒報道，被視為中國版「納斯達克」的上海科創板下周一(7月22日)正式啟動上市交易。由於市場關注該類新股發行市盈率偏高、新股擴容或衝擊市場信心等，恐會挑戰投資者的風險承受能力。



整體而言，科創板首批25家公司上半年的業績預告偏暖，料為上市初期的股價提供支持。此外，對比10年前深圳創業板開板時大漲，以及監管機構高度重視科創板的推進力度，分析師預計，科創板首日有望取得「開門紅」。



耀才證券分析師黃澤航表示，對首批科創公司首日股價表現看法正面，個股表現可能出現分化，存在「潛水」可能，但機會不大，未來股價預計將由需求帶動。由於初期供應有限，若市場資金充裕，在分享科創「紅利」的預期支持下，容易出現搶高情況。



不過，由於市場化定價改革、發行市盈率偏高，意味着相當一部分新股收益已提前落入上市企業的袋中，加上掛牌後前5個交易日不設漲跌幅限制的全新遊戲規則，機構普遍認為，科創板初期將出現股價強烈波動，交易難度大幅提高。



從行業分類來看，黃澤航預計，半導體相關企業在科創板中會更受追捧。他指出，中國對自主可控技術發展的需求迫切，這些公司在未來市場擴張和技術儲備上具有先發優勢。



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