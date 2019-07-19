【深度解構】別發夢！特朗普無法打贏貨幣戰？

隨着美國聯儲局極大機會在7月31日減息，美銀美林已警告，在各國爭相「放水」不容自身貨幣過強的情況下，貨幣戰已開始了，只是沒有人公開承認。事實上，美國總統特朗普7月初已在社交媒體Twitter帳戶留言，表明要應付中國及歐元區將貨幣貶值，即反映他有意實施「弱美元」政策，以確保公平貿易，為貨幣戰鳴槍！不過，「打開口牌」反而讓美元更難轉弱，為甚麼？



【特朗普如意算盤未打響】

特朗普經常批評聯儲局不斷加息，是削減美國經濟增長的「黑手」，在他7月初發出「宣戰」誓言後，有不少分析認為，他會直接下令干預美元。事實上，國際貨幣基金組織(IMF)周三(17日)也指出，若相比美國經濟基本因素，美元可能被高估最少6%。花旗亦稱，客觀條件增加對支持美國政府為美元被高估而作出干預。



不過，事實又證明，即使聯儲局講明7月底減息，近期也未見得明顯推低美元，即特朗普好難如願以償，透過「弱美元」勢助美國企業降低出口成本，從而提升經濟及為2020年爭取連任增加勝算。



【原因一：「口多」！】

為何特朗普發動貨幣戰不會贏？首先是「口多」！他按奈不住「打開口牌」，已令全球「備戰」。若他正式宣布干預匯率，一定會惹來其他國家反擊，令美元作為國際儲備貨幣的地位受到動搖，再觸發市場動盪。



【原因二：單人匹馬難成事】

再者，特朗普好難在不倚靠聯儲局或國會給予新權力之下推低美元，尤其是聯儲局是獨立機構。



在沒有上述兩者幫助下，若特朗普目前要推低美元，就只有美國財政部可以協助，透過賣出美元、買入外幣。干預市場是有先例可尋，回看2000年9月，當時為了阻止歐元崩潰而賣出了13億美元，為幫助國際穩定市場的行動，與今次特朗普的意圖不同，而且自2009年後，財政部從未單方面干預匯市。



財政部的美元來自其儲備，目前有大約1,260億美元，大部分存放在交易所穩定基金(ESF、又名為「平準基金」)，顧名思義是為必要時穩定外匯市場之用。



不過，由於美元是國際儲備貨幣，必要時能透過聯儲局印鈔作無限量供應，故財政部不需太多儲備。因此，如果特朗普單方面發動貨幣戰，可能不足以贏得勝利，因市面上有很多對沖基金比這1,260億美元更具影響力。再者，相比之下，中國外匯儲備達3.1萬億美元；全球每日貨幣交易涉額約5萬億美元，「1,260億美元」就更相形見絀。



就此，美國財長姆紐欽在接受採訪時已表示，ESF旨在最大限度地減少貨幣市場的壓力，這可能表明美國政府並未將其視為推動「弱美元」的一種方式。



【要聯儲局及國會幫手】

事實上，財政部視聯儲局為金融市場的代理人，傳統上兩者是聯手干預。若要大力度干預匯市，財政部需要聯儲局更多的資源，因後者能提供源源不絕的美元作拋售之用。



再者，美國政府可透過國會尋求更多「彈藥」，簡而言之就是國會肯「提升發債上限」。只要財政部能無限量發債，就能利用發債所得而大量購買外幣，這樣的話美國一定能贏出貨幣戰。



【有局限】

不過，就算聯儲局肯與特朗普聯手，也不能任意而行，因國會授予了聯儲局「硬命令」：穩定價格、就業最大化，以及長期利率要保持溫和。



再者，雖然「弱美元」會令美國進口價格上升，可幫助聯儲局實現通脹2%目標，但就算過了國會那一關，也難頂住國際壓力，因干預匯市會違反2013年全球主要財長及央行行長作出的承諾：避免利用外匯市場來達到經濟目的。



事實上，聯儲局主席鮑威爾在6月19日被問到央行會否支持干預貨幣時指出，匯率政策是財政部的責任。



【原因三：美元難抵市場力量】

其實，就算美元可以無限量供應，也不能肯定特朗普可以控制美元的價值，因美元反映的是美國經濟狀況，以及相對其他國家資產的吸引力。



目前美元強勢，部分原因是因歐元區經濟不堪，令歐央行要維持、甚至深化負利率，而聯儲局則自2015年12月起加息。



再者，美元強勁亦反映投資者對風險資產胃納下降，主因是全球貿易戰升溫及經濟增長放緩，部分投資者會定期擁抱美元。



同時，美國經濟增長開始放緩，與歐洲差距收窄，加上美國財政赤字擴大及聯儲局減息預期，長期而言不利美元。因此，就算不干預，未來美元也可能貶值，屆時想強都難。



總結來說，由於美國不是封閉市場，故市場力量會決定美元表現，特朗普想「人為」干預，隨時弄巧反拙。



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