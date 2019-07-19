【上車攻略】屯門碼頭「5字頭」入場

鐵路沿線的住宅物業向來備受買家歡迎，除了交通方便外，升值潛力亦看高一線，但該類樓盤往往售價較高，有機會超出買家的預算。不過，若買家趕在鐵路通車前入市，相信可以較低價錢上車。



近月屯門碼頭區二手市場受惠多項利好消息帶動而變得熱鬧。



當中，規劃中的西鐵屯門南延線有機會在該區加建一個新車站，同時，附近的屯門至赤鱲角機場連接路，亦即將在明年啟用，屆時大大縮短對外的距離。是次介紹坐落碼頭兩邊，臨海的啟豐園及邁亞美海灣，入場單位低於六球，可承做八成樓宇按揭。



【邁亞美海灣】戶型多元 放盤40個

屯門邁亞美海灣位於湖翠路268號，戶型較多元化，單位實用面積由398方呎起，更有逾千方呎的複式單位，現時樓齡約28年。



由於單位面積較大，叫價亦較高，現時市場約有40個放盤，只有約5伙叫價低於六球，放盤價最低為1座高層H室，實用面積398方呎，兩房間隔，現以580萬元放售，呎價14,573元。



以上述放盤單位計算，最高的貸款額為464萬元，首期116萬元，首次置業的買家需支付約13.1萬元從價印花稅。以現時供樓息率普遍約2.375厘，還款期二十五年計算，每月供款約20,525元。



資料顯示，屋苑的2座中層C室，單位實用面積442方呎，以兩房間隔，客廳及房間均享有全海景，近日減價20萬元之後，以580萬元易手，實用呎價13,122元。



【啟豐園】最細325呎 嗌530萬起

至於位於湖翠路138號的啟豐園，於九二年落成，樓齡約27年。屋苑由4座大廈組成，共提供約896伙，屬一梯八伙設計，單位實用面積介乎約325至414方呎。



祥益地產邱家邦指出，該盤現時約有25個放盤，入場單位為3座中層F室，實用面積325方呎，交吉放售，屬眼鏡房設計，放盤叫價530萬元，實用呎價16,308元，現時約有15個放盤叫價低於600萬元。屋苑本月暫未錄得成交，對上一宗為2座中層G室，以518萬元沽出，以實用面積375方呎計算，呎價13,813元。



上述入場單位以交吉放售，最多可承做八成樓按，首期要支付106萬元。而以現時普遍供樓息率約2.375厘，還款期25年計算，每月供款約18,756元。假設買家為首置客，需支付樓價的2.25%作從價印花稅，即約11.9萬元。



事實上，近日屯門區先後有多個新盤推出，難免對二手市場造成壓力。不過，代理認為，部分新盤主打細面積的單位，以上車客為目標，而碼頭區的物業主要為換樓客，故對樓價未有太大影響。



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●區內配套齊 租務活躍

屯門邁亞美海灣位於湖翠路268號，戶型較多元化，單位實用面積由398方呎起，更有逾千方呎的複式單位。



●兩房單位580萬進場

由於單位面積較大，叫價亦較高，現時市場約有40個放盤，只有約5伙叫價低於六球，放盤價最低為1座高層H室，實用面積398方呎，兩房間隔，現以580萬元放售，呎價14,573元。



以上述放盤單位計算，最高的貸款額為464萬元，首期116萬元，首次置業的買家需支付約13.1萬元從價印花稅。以現時供樓息率普遍約2.375厘，還款期二十五年計算，每月供款約20,525元。



資料顯示，屋苑的2座中層C室，單位實用面積442方呎，以兩房間隔，客廳及房間均享有全海景，近日減價20萬元之後，以580萬元易手，實用呎價13,122元。



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