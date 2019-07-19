今年全球智能手機出貨量料跌3.8%　史上最嚴峻

國際市場調研公司Gartner發表報告預期，今年全球智能手機出貨量為17.45億部，相比去年的18.13億部下跌6,800萬部或3.8%，亦是有紀錄以來最大的跌幅。



另外，今年內包括個人電腦、平板電腦和智能手機在內的全球電子設備的出貨量，亦預計會減少7,400萬部。



報告續稱，相比2015年智能手機出貨量達19億部，今年智能手機出貨量跌幅近10%，箇中原因是手機壽命的增加，而新款手機又沒有帶來重要的功能更新與體驗，令用戶換手機意慾減少。Gartner預計至2023年，高端手機的平均壽命，將從2.6年增加至2.9年。



為了應對出貨量下跌趨勢，智能手機製造商將在未來一年嘗試用5G功能吸引消費者。Gartner預計，明年5G手機僅佔總出貨量6%；要等到2023年，比例才有望升至51%。



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