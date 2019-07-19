全球熱議！Facebook旗下Libra同比特幣有咩差別？

虛擬貨幣近月成為環球熱議焦點，除了「一哥」比特幣價格大幅波動外，由Facebook(Fb)牽頭創建的新力軍「Libra」，亦因監管問題及潛在違法用途，引起多方關注。雖然「Libra」與比特幣同樣被外界歸類為虛擬貨幣，但專家指，兩者有至少3大差別。



【匿名之別】

比特幣的交易資料會被匿名記錄於區塊鏈的公共分類帳上，而不需經過金融中介處理，難以追蹤。「Libra」雖然亦使用區塊鏈技術，所有交易只能透過中央認證進行，據指交易的時間、地點，以及方式都會被記錄及可被追蹤。





【供應及價值之別】

「Libra」將與一籃子由政府撐腰的貨幣及其他資產掛鈎，價值由實質資產儲備支持。此外，只有「Libra」協會(Libra Association)可以調整「Libra」的供應量，以對應儲備資產的價值，幫助價格維持穩定，防止如比特幣般急升急跌。



比特幣的供應則經由掘礦所得，即使用電腦進行運算而獲得虛擬貨幣，總供應量被定於2,100萬個，不能因應市場需求變化。





【用途之別】

目前比特幣主要被當作投資產品，近月短線投機活動非常活躍，令價格極為波動。在部分人眼中，比特幣亦被視為「數碼黃金」，當作長期投資產品。



「Libra」主要用途則為跨境支付及匯款，目標是讓消費者可輕易地及免費地在全球匯款，猶如傳送相片或訊息般方便。Fb副主席兼Libra負責人馬庫斯(David Marcus)曾指出，相比虛擬貨幣，「Libra」的用途更近似傳統貨幣。



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