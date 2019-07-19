全球8億職位將被機械人取代 　護士都受威脅？

外媒報道，美國勞工統計局報告稱，從2016年到2026年，當地護士的工作職位數量將增長15%，這比其他職位增長速度快得多。



報道續稱，自動化的威脅是真實存在的。美國研究人員預測，到2030年，機械人將在全球搶走8億個就業職位。為了應對人手短缺挑戰，總部位於美國德州奧斯汀市的多家醫院，最近引入一款名為Moxi的機械人護士助手。



Moxi由Diligent Robotics公司設計和製造，它並沒有試圖扮演護士的角色。相反，公司創辦人Andrea Thomaz和Vivian Chu設計這款機械人時，希望其可以幫助護士完成大約30%不需與病人互動的任務，例如跑腿或把醫療樣本送到實驗室進行分析等。



Moxi配備了機械手臂，底座上裝有輪子，它可以被預先編程，在醫院裏做跑腿。Moxi會連接到醫院的電子健康記錄系統上，護士可以設置規則和任務，這樣機械人就可以在病人記錄發生某些變化時，獲得執行任務的命令。



舉例來說，如果有病人已經出院，並且他們的病房在健康記錄中被標記為「清理乾淨」，那麼Moxi將得到指令，將入院桶(為新病人準備的住院用品)帶到房間，以便為下一個病人到來做好準備。



這意味着護士甚至不需要記住曾是他們日常工作重要組成部分的某些任務，可大大減少他們的認知負荷。Vivian稱，護士甚至不需要考慮讓機械人做甚麼。



在開始構建Moxi之前，Diligent Robotics團隊曾對護士和醫生進行150個小時的跟蹤，以了解他們到底需要甚麼樣的幫助。



然後，當機械人被製造出來，團隊工程師會在醫院的進一步測試中陪伴着機械人到處走。最後，該團隊在去年底至今年初的德州幾家醫院進行的測試中，對Moxi與護士的互動進行了微調。



Moxi任務的預編程特性並非意味着它永遠不會與人互動。Moxi的頭部與人類相似，只能按照人類頭部的移動方式活動，頭部和眼睛總是指向它移動的方向。這是個提示，可讓其周圍的人知道機器人所關注的方向。Moxi的軀幹是個支架，它有更大的底座，所以看起來不像巨大而嚇人的垃圾桶機械人。

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