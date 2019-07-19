新盤UPDATES：朗濤開放示範單位　香島呎售3.2萬

樓市氣氛熾熱，不論是重推單位，抑或剛公布首張價單的樓盤，同樣受到買家追捧。



●GRAND MONTARA加價重推兩伙已售出

會德豐地產旗下將軍澳日出康城GRAND MONTARA全數504伙，原於6月底已沽清，惟其中兩伙交易再未有進展單位，今日(19日)加價重售，據悉，共吸引約40組買家到場認購，已全數售出。



價單顯示，其中1B座30樓E室，實用面積715方呎，已加價約7.3%，折實售價提升至逾1,020.75萬元，呎價14,276元。



另外，1A座27樓B室，折實售價則增加至逾1,090.19萬元，呎價14,345元，加幅約5.8%。



●朗濤首日開放示範單位 參觀氣氛熱鬧

鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，今日(7月19日)正式開放示範單位及收票，售樓處內外均氣氛熱鬧，大批準買家排隊等候睇樓。項目首張價單推出150伙，折實平均價13,567元，售價由553.6萬至1,994.5萬元，呎價11,446至16,202元。



●朗濤睇樓客指樓盤定價算吸引

睇樓客余先生表示，大埔白石角朗濤最低呎價由1.1萬多元起，於同區新盤算吸引，本身居住外區，主要先來「睇睇」，未定自用或投資。



●香島連兩車位賣6300萬 呎價逾3.2萬

南豐集團旗下筲箕灣香島，剛以招標形式售出第3座31樓C室，實用面積1,960方呎，連兩個車位成交價6,300萬元，實用呎價32,143元。項目已屆現樓，現僅餘10個特色單位。



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