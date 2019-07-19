彩生活折讓4%配股　引入JD.com及360.com

彩生活(01778)公布，與第一認購人訂立協議，將以每股5.22港元，較收市價折讓約4.2%，配股7,114.9萬股，佔擴大後已發行股本約5.08%。與此同時，公司與第二認購人訂立協議，將以同一每股價格，配售2,295.6萬股。佔擴大後已發行股本約1.61%。集資額合共約4.9億元。



公司表示，透過第一認購事項籌集資金及擴大其資本基礎，並在商業、物流、融資及科技業務方面加強與第一認購人的合作；透過第二認購事項籌集資金及加強與360.com的合作，將長期積累的核心安全能力、大數據、IoT、人工智能等技術廣泛應用於社區安全領域，有效提升第二認購人在守護城市、社區安全方面的知名度及影響力，為構建城市安全大腦、打造「大安全」產業生態奠定良好基礎。



第一認購人為JD.com的間接全資附屬公司，而JD.com為中國領先的電子商務和零售基礎設施服務商；第二認購人為三六零安全科技股份有限公司360.com。

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