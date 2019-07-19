夜市UPDATES：聯儲官員鬥鴿！美股上揚　港夜期靠穩

美國聯儲局主要官員排隊「放鴿」，美股全線向好，再次闖新高。道指目前報27,302點，升79點或0.29%，距離歷史新高27,398點不遠；標指報3,002點，升7點或0.26%；納指報8,240點，升33點或0.4%。港股期指夜市則輕微回吐，目前報28,729點，跌92點，低水36點。



目前仍是美國企業業績期，大致仍好過市場預期，微軟更破頂，升2.5%，因此前公司公布季度收入按年增長12%。



聯儲局的貨幣政策仍是市場焦點，該局「第2號人物」、副主席克拉里達(Richard Clarida)及「第3號人物」、紐約聯儲銀行行威廉斯相繼明確表示，當局7月底會減息。



克拉里達說：「你不用等到經濟轉差才見到密集式減息。」威廉斯亦作出了類似表態。這意味着香港時間8月1日凌晨2時，聯儲局幾可肯定宣布減息。



美國總統特朗普更在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「我喜歡威廉斯的第一次聲明多於第二次。他的第一次聲明100%正確，因為聯儲局太快及太早『提升』(利率)。」



他又說：「當局一定要停止瘋狂的量化緊縮(即停止「縮表」)。我們正在參加世界比賽，並贏得大獎，但不是因為聯儲局。如果他們的行動不是那麼快及『咁多』，我們就會比現在做得更好。這是我們為美國經濟增長帶來無與倫比的財富和成功的機會，這將極大地減少債務百分比。不要破壞它！聯儲局：幾乎沒有通脹！」



特朗普提到威廉斯，是因後者於周四(18日)較早時發表的演說，被市場解讀為支持7月底減息0.5厘，隨後紐約聯儲銀行發聲明，極力淡化威廉斯談話的重要性。



威廉斯在「第一次聲明」中指出，研究顯示在經濟壓力迹象首度出現時，央行就應迅速減息。他發表演說後，市場迅速解讀為7月31日減息0.5厘的機會高於50%，一天前僅34%。



不過，當局立即發出「第二次聲明」，指這是一場有關20年研究的學術性演說，並不是有關聯儲局7月底會議的可能政策行動。



目前聯邦基金利率期貨顯示，聯儲局在月底會議上減息0.5厘的可能性仍高達38.5%，減息0.25厘的可能性為61.5%。



歐洲方面，聯儲局官員紛紛放鴿，加上近日有4家新興市場央行宣布減息，市場料歐洲央行有60%機會於下周四(7月25日)香港時間晚上7時45分宣布減息0.1厘，較之前預計40%機會大幅提高。歐元受拖累，目前報1.1229，跌0.44%。歐股三大指數向好，英股升0.23%；德股升0.32%；法股升0.27%。



後市方面，全球最大投資管理公司貝萊德(BlackRock)行政總裁芬克(Larry Fink)最新表示，雖然美股仍在歷史高位附近，但依然有力向上。他又透露，目前他的許多客戶及對沖基金正沽售風險資產，但相信這是錯誤的，並建議投資者可留在股市，主因是全球央行放鬆貨幣政策。



【21:30】聯儲局月底大手減息半厘的預期升溫，美股開市早段做好，道指漲119點，至27,342點；納指升38點，至8,245點；標指升8點，至3,003點。



微軟上季收入升12%至破紀錄的337.2億美元，勝預期，主要受惠於雲端服務需求增長，股價早段漲升2.18%至139.4美元，創新高。



波音公司為737 Max客機停飛，撥備49億美元美元作賠償，股價早段升2.13%至368.81美元。

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