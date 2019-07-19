樓價UPDATES︰嘉亨灣放盤半月即沽　太古城升值3.3倍

優質單位有承接，西灣河嘉亨灣海景大單位，放盤半個月，即以1,680萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西灣河嘉亨灣5座中層A室，實用面積約685方呎，三房連一套房間隔，望對岸郵輪碼頭海景，放盤約半月，獲買家斥資1,680萬元購入，實用呎價約24,526元。



●西灣河鯉景灣怡海閣高層D室，屬兩房間隔，以月租22,000元獲外區客承租，以實用面積539方呎計，折合呎租約40.8元。



●鰂魚涌太古城翠榕閣中層E室，實用面積922方呎，套三房連露台間隔，望園景，以1,790萬元易手，實用呎價19,414元，原業主於1997年6月以820萬元買入，持貨22年，帳面獲利970萬元，單位升值118%。



●鰂魚涌太古城建安閣高層E室，實用面積580方呎，兩房間隔，去年二月放盤，叫價1,300萬元，最終願減72萬元以1,228萬元交吉易手，實用呎價21,172元，原業主於1995年12月以285萬元買入，持貨24年，帳面獲利943萬元，單位升值3.3倍。



●北角丹拿花園1座高層H室，實用面積654方呎，套三房間隔，6月放盤原叫價1,400萬元，終以1,340萬元易手，累減60萬元或4.3%，實用呎價20,489元。



●北角百福花園3座德福閣低層C室，實用面積410方呎，兩房間隔，原先開價638萬元，放盤5日，減價12萬元，速以636.8萬元沽出，實用呎價15,532元。



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九龍區



●西南九龍匯璽II第3B座頂層一房戶，實用面積349方呎，獲同區客承租，每月租金19,300元，實用呎租約55.3元。



●長沙灣南昌一號高層D室，實用面積418方呎，三房間隔，以20000元租出，折合實用呎租47.8元，新租客為內地男學生，先付首年租金形式租入單位自住，方便上學。



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新界區



●青衣藍澄灣6座低層F室，實用面積約488方呎，兩房兩廳間隔，望山景，以660萬元易主，實用呎價約13,525元，屋苑本月暫錄約3宗二手成交個案，平均實用面積呎價約13,168元。現時約有10個放盤，最低入場費由約655萬元起。



●屯門居屋兆康苑E座高層8室，實用面積438方呎，兩房間隔，月租叫價11,500元，議價後以10,800元租出，實用呎租24.7元，租客為家庭客，見單位附有裝修企理，可即租即住，所以立刻承租。



●屯門麗寶大廈低層D室，實用面積238方呎，一房一廳間隔，區內客希望轉換居住環境，決定於同區另覓租盤，以8,000元即睇即租，實用呎租33.6元。



●屯門悅湖山莊1座中層E室，實用面積431方呎，兩房一廳間隔，同屋苑短租客，由於原址準備進行裝修工程，需覓三個月的短租盤作暫住之用，見短租放盤不多，決定以12,000元即睇即租，實用呎租27.8元。



●天水圍居屋天盛苑O座中層5室，實用面積650方呎，三房兩廳連套廁設計，累減17萬元後，日前獲區內綠表客購入，已補價自由市場價528萬元，實用呎價8,123元。



●元朗采葉庭1座中層A室，實用面積460方呎，兩房間隔，叫價670萬元，最終零議價沽出，實用呎價14,565元，項目本月錄得3宗成交，平均實用呎價約14,091元。



●馬鞍山新港城A座高層7室，實用面積約348方呎，兩房間隔，望山景，上月叫價約15,000元放租，新近獲區內家庭客承租，議價後以14,700元租出，實用呎租約42.2元。



●馬鞍山銀湖．天峰8座中層H室，實用面積690方呎，三房兩廳間隔，望池景及海景，以月租23,000元承租，實用呎租約33.3元。



●馬鞍山迎海‧星灣御17座低層E室，兩房兩廳連儲物室間隔，開價840萬元，放盤半年，減價22萬元，最終以818萬元易手，實用面積496方呎，折合呎價16,492元。



●沙田第一城51座中層D室，實用面積304方呎，兩房間隔，以595萬元易手，實用呎價19,572元，原業主於2016年以373萬元購入，持貨3年，帳面獲利222萬元，單位升值約59.5%。



●大圍名城1座北翼低層B室，實用面積785方呎，套三房間隔，原開價1,350萬元，減價55萬元，減幅4.1%，獲同區買家以1,295萬元承接，實用呎價16,497元。



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