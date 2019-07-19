撐減息0.5厘！特朗普：我喜歡聯儲「三哥」第一次發言

美國總統特朗普最新在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「我喜歡紐約聯儲銀行行長威廉斯的第一次聲明多於第二次。他的第一次聲明100%正確，因為聯儲局太快及太早『提升』(利率)。」



他又說：「當局一定要停止瘋狂的量化緊縮(即停止「縮表」)。我們正在參加世界比賽，並贏得大獎，但不是因為聯儲局。如果他們的行動不是那麼快及『咁多』，我們就會比現在做得更好。這是我們為美國經濟增長帶來無與倫比的財富和成功的機會，這將極大地減少債務百分比。不要破壞它！聯儲局：幾乎沒有通脹！」



特朗普提到聯儲局「第3號人物」威廉斯，是因後者於周四(18日)較早時發表的演說，被市場解讀為支持7月底減息0.5厘，隨後紐約聯儲銀行發聲明，極力淡化威廉斯談話的重要性。



威廉斯在「第一次聲明」中指出，研究顯示在經濟壓力迹象首度出現時，央行就應迅速減息。他發表演說後，市場迅速解讀為7月31日減息0.5厘的機會高於50%，一天前僅34%。



不過，當局立即發出「第二次聲明」，指這是一場有關20年研究的學術性演說，並不是有關聯儲局7月底會議的可能政策行動。



目前市場認為當局7月底減息0.5厘的機會降至36.5%。

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