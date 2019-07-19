大摩：股市太熱了　3個月內或調整一成

外國傳媒報道，正當熱浪襲向美國大部分地區時，投資者對美股也同樣「火熱」，主因是聯儲局官員相繼明示7月底會減息，甚至有機會大減0.5厘。



不過，近年測市大部分時間正確的摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson繼續警告，投資者別急進，應等待較佳時機才入市，並強調這時機很快就到。他說：「我們不預期美股會像去年那樣急跌，但預計未來3個月可能回調10%。」



至於跌市原因，他指出，最重要的因素是企業盈利仍被高估5至10%，將為股市未來6個月帶來壓力。



事實上，他於7月上旬已警告，有3大原因預示股市要調整：



【1、聯儲局】

他認為，美國聯儲局在7月減息已無懸念，但太遲了！如果今次聯儲局減息被視為「減息周期」的開端，股市就會有負面反應。他相信，市場將會醒覺衰退愈來愈近。



【2、企業盈利】

由7月15日起，美國企業將踏入業績期。目前市場預計，整體美企盈利將按年下跌2%，惟他警告，太樂觀了！



【3、季節性】

數據顯示，自1990年以來，股市回報最惡劣的90日是7月13日至10月12日期間！他估計，美股第3季難免要下跌10%左右。



由於Wilson近年測市準繩，被媒體評為「最準確華爾街分析員」，故其言論值得參考。



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