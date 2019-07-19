財經評論：英局勢危如累卵　歐經濟烏雲蓋頂

英國脫歐引來政局大地震，首相文翠珊亦已宣布請辭。如無意外，下周五(7月26日)英國保守黨黨魁選舉將有結果，新任首相亦隨之揭曉。一旦「疑歐派」熱門人當選新首相，英國無協議脫歐的可能性大增，非但英國經濟前景堪虞，就連整個歐洲亦有可能陷入衰退。但現時市場似仍沉醉於減息憧憬，忽略了歐洲危機！



對於英國脫歐，歐盟一直堅持拒絕設下任何期限，又或是英國單方面脫離機制，惟英國內部爭論甚大，最終就連文翠珊都要辭任求去。本來，在保守黨黨魁選舉中，外相侯俊偉代表溫和路線，未如「疑歐派」的約翰遜那麼激進，偏偏至今為止，約翰遜卻以極端表態成功搶灘，可說穩操勝券，這使得英國無協議脫歐的風險顯著上升。



到底新任英國首相上任後，會堅持無協議也要脫歐，抑或會積極在內部及外部尋求實現有序脫歐方案，目前尚屬未知之數，惟10月31日的脫歐大限已明確不過，顯見未來數月，英國和歐洲都很大機會進入多事之秋！



繼早前國際貨幣基金組織(IMF)指出，無協議脫歐將令英國在未來2至3年的經濟蒙受重大損失，近日英國政府進行的研究亦預期，一旦硬脫歐，英國必然陷入衰退。此後英國與歐盟如何善後彼此的經貿關係，相信這個過程亦是相當痛苦。



在中美貿易戰下，已令歐、英經濟充滿不明朗因素。歐元區7月的經濟景氣指數連跌3個月兼創半年新低，德國6月份生產物價指數增長明顯放緩兼差過預期，而最近歐盟亦將明年歐元區的GDP增長預測下調至1.4%，而這還未計及美國可能在經貿問題上抓住歐盟不放手，以及英國可能硬脫歐所帶來的衝擊。



難怪歐洲央行行長最近亦放話，指可能需要額外的刺激措施，包括減息以及放水措施，且提到量化寬鬆(QE)具有很大的空間。面對經濟困局，各國央行除了再次減息及開動印鈔機但求自保外，看來別無他選。投資者除了密切留意中美貿易戰發展及息口動向，還須提防下半年金融市場的「黑天鵝」可能來自歐洲！



也許，無論是英國脫歐、美國優先，抑或一帶一路等不同課題，其實都是衝着全球一體化解體的大趨勢而來。若英國真的硬脫歐，國際上「合久必分」的現象或會繼續蔓延，「團結是力量」已變成歷史，代之而起是自己顧自己，並追求絕對利益，全球經濟利益版圖得重新分配。如何在這個大變局中生存下來，值得投資者深思。

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