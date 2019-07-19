餐廳改啱名有幾重要？「老鄉雞」老闆話你知！

內媒報道，一家安徽省肥西縣的最大中式連鎖快餐餐廳，2011年時，其分店規模達230多家，奈何餐廳發展再難有寸進，在安徽省以外省份發展事事不順。終於，創辦人束從軒冒名聘得一間國際知名管理顧問公司，為其諗計，解決困局。



束從軒與特勞特顧問中國公司見面後，願意付出400萬元人民幣(下同)撰寫管理改革報告，而報告撰寫完畢後，束從軒與該公司管理層會談，聽從報告的改革意見，在十分鐘的時間內，他要為公司的未來命運作出選擇。



第一個令束從軒難以片刻下決定的改革就是將公司名稱在一夜間改變，旗下230多間店舖的招牌名同一時間更換，而且相關費用要2,000萬元。



為何要改名？原來該連鎖餐廳原名為「肥西老母雞」，以燉雞湯馳名當地，但一聽這個餐廳名稱，顧問公司就直言問題大了。於是建議改名為「老鄉雞」，束從軒聽到新餐廳名稱，結果很快就拍板。結果改名用的2,000萬元第二年就賺回來了。



束從軒指，當然不會因為改一個名稱，換個招牌就能化腐朽為神奇，其實應歸功於特勞特顧問公司的定位管理，顧問公司給予餐廳的定位為「乾淨衛生」，要成為中式快餐第一，這就十分重要，而相關花費每年就要1,000萬元。



準確定位，配合餐廳本身的家鄉美食，「老鄉雞」去年營業額已逾22億元，全國分店數目達700多間，較2012年時增加了2.5倍。



現時，餐廳已交由第二代的兒子束小龍負責，他表示，定位就像一個燈塔一樣，它不斷地指引你的航向，讓你向大陸去邁進。



對於「老鄉雞」未來發展，他形容，希望超越國際知名的麥當勞快餐，在全球擁有3萬多家店舖。目前在內地，除了安徽和武漢外，上海，廣州以至澳門都有「老鄉雞」分店。



束小龍表示，2019年「老鄉雞」的生意額將突破30億元。



值得一提的是，幫助「老鄉雞」的顧問公司特勞特在上世紀七十年代，提出了一個嶄新的企業戰略理論——「定位理論」。隨後，這個理論幫助很多深陷泥潭的大牌企業，例如IBM、七喜、蓮花等重新煥發生機，影響了一個時代的營銷觀念。



定位理論傳入中國後，也迅速被中國企業界奉為神明，深刻影響到中國企業的戰略思維和營銷方式，比較著名的案例有加多寶、東阿阿膠、江中健胃消食片、烏江榨菜、香飄飄奶茶等。



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