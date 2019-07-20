東方日報B2：啟德地王僅收4標　歷來最少

政府修訂《逃犯條例》引致社會動盪，加上中美貿易摩擦的持續影響，對樓市前景帶來重大打擊，導致發展商投地取態趨審慎。周五(19日)截標的啟德舊機場跑道區住宅地，在暴雨下只接獲4份標書，是整個啟德發展區反應最冷清一幅。該地皮估值更被市場即時調低3.7%。



上述啟德第4A區1號住宅用地，主要由大型發展商競逐，其中信和置業(00083)、新鴻基地產(00016)及長實集團(01113)均有入標。會德豐地產則夥拍嘉華國際(00173)及中國海外發展(00688)，組成中港財團組合參與。



負責遞交標書的嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇稱，項目規模較近期批出的地皮大，可塑性高。而近期撻訂的同區地皮為商業地，是次屬住宅地，相信沒有影響，若中標將興建中小型單位。



資料顯示，政府自2013年首次推出啟德發展區地皮以來，至今已批出多達20幅住宅用地，當中最少標書為第1F區1號地盤商住用地，在去年5月接獲5份標書，但該幅土地最終以破盡賣地紀錄的251.61億元，由新地獨資投得。若單計舊機場跑道區，則已售出7幅，每幅的標書數量也有6至8份，可見周五截標的土地，反應極差。



對於發展商反應較淡，會德豐地產主席梁志堅認為，今次地皮規模不小，涉及金額較大，故未必每家發展商都會參與。他指出，今次入標有考慮近期的社會因素，但相信最終會解決，問題是需要多少時間。但他認為市場需求依然強勁，集團很希望投得地皮，會按市場合理價格入標。



浸會大學財務及決策系副教授麥萃才則認為，政局不穩社會氣氛轉差，加上中美貿易戰問題暫未解決，導致發展商投標意欲減弱，態度審慎。而且該地皮涉及金額較大，發展商亦需要重新計算風險。



除了樓市外，其他經濟活動也將受到社會示威活動，而出現不良影響。麥氏指出，個別社會活動針對旅客購物區，或令部分有意來港的旅客感到不安，從而改為前往其他海外地區旅遊。他預計，短期內來港旅行團數目將會減少，而高檔餐飲行業亦受到影響。



同時，有測量師因應周五截標結果，削減地皮估值。中原測量師行張競達表示，地皮位於跑道後排，景觀稍遜，投標結果較為冷淡。同時項目規模大、風險高，可見發展商因市況不穩，影響入標信心，故由原先預計每方呎樓面地價約1.35萬元，下調至1.3萬元，折合估值約139.9億元。



資料顯示，上述第4A區1號住宅地，是跑道區至今推出最大一幅，可建總樓面約107.6萬方呎，項目要求發展商興建安老院舍和幼兒中心，市場估值由130億至161.4億元不等，每方呎1.2萬多至1.5萬元。



此外，地政總署公布，屯門景秀里與景峰徑交界的住宅地將於下周五招標，8月23日截標，可建總樓面約3.76萬方呎。該地亦被中原降低約8.3%估值，最新料逾兩億元，樓面呎價約5,500元。

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