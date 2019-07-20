美股收市：道指跌68點　美國運通挫逾2%

美國股市消化早段升幅，三大指數收市全線下跌。道指最多曾升近120點，惟尾市轉跌，收報27,154點，跌68點或0.25%；標指收報2,976點，跌18點或0.62%；納指收報8,146點，跌60點或0.74%。



總結全星期，道指、標指、納指分別累跌0.65%、1.23%和1.18%。



美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，聯儲局在本月底難以不作出寬鬆政策，但期望減息幅度為25個基點，指此舉可讓該局在今年稍後時間有更多決策選項。



企業業績表現續惹關注。微軟上季收入升12%至破紀錄的337.2億美元，勝預期，主要受惠於雲端服務需求增長，股價急升後回順，收市微升0.15%。



美國運通同樣公布了好過市場預期的業績，惟股價全日下跌2.79%。



FactSet數據顯示，目前約15%的標指企業公布了季績，當中79%企業的季度盈利均好過市場預期。



KKM金融董事總經理Dan Deming坦言，本周美股表現處於掙扎，似乎市場在微軟公布業績後，已開始失去了上升動力。



U.S. Bank私人財富管理投資主管Jeff Zipper認為，美企業績做好並非甚麼驚喜，因為此前分析師的看法都不太樂觀，故調低了預測；而且相信很多公司的業績都只是僅僅符合或略好於預期而已。



後市方面，全球最大投資管理公司貝萊德(BlackRock)行政總裁芬克(Larry Fink)最新表示，雖然美股仍在歷史高位附近，但依然有力向上。



他又透露，目前他的許多客戶及對沖基金正沽售風險資產，但相信這是錯誤的，並建議投資者可留在股市，主因是全球央行放鬆貨幣政策。



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