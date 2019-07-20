中國版「納斯達克」下周一開通　上交所：不會從主板「抽血」

被視為中國版「納斯達克」的上海科創板將於下周一(7月22日)正式啟動上市交易，中證監副主席方星海及上交所副總經理闕波在開板前分別接受內地官方媒體訪問，為科創板護航。



方星海表示，投資科創板不能完全看市盈率，要看增長率，這次發行的價格的定價過程完全是一個市場化的過程。他並指，對科創板要有耐心，可能會成長下一批華為或Google企業，要以長期眼光看待。



闕波指，中國實際上不缺資金，場外資金還是非常多，投資者不必擔心科創板從主板「抽血」，不用擔心其對主板及其他板塊有溢出效應。而首批科創板企業有25家，他認為是容量有限，如果按照百分之八、九十的換算率計算，當日的成交量將大約不到300億元人民幣(下同)，相對目前滬深兩市的幾千億元交易量是很小。



另外，上交所發公告指，科創板股份上市前5日不設升跌幅限制，新股上市初期，股票日內波動或較主板顯著加大，建議投資者審慎參與，切忌盲目跟風。至於科創企業往往具有業績不確定性大、估值難度高等特點，在上市初期的二級市場價格波動普遍較大，不要只看市盈率，並呼籲市場機構摒棄「割韮菜」的交易方式。



據上交所公告，科創板股票與存託憑證將於2020年1月22日起按照現行指數規則納入上證綜指。上證科創板50成分指數將於科創板上市股票與存託憑證數量滿30隻後的第11個交易日正式發布。

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