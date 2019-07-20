車市大鑊！上汽削全年銷量預測　年度銷售恐首跌

全球汽車市場出現惡化的迹象。外電引述消息報道，中國四大汽車製造商之一的上汽集團(600104.SH)，預計今年全年銷量將按年下跌7.2%。據彭博數據，這將是該集團有記錄以來首次出現年銷量下滑。



中國作為全球最大的汽車市場，正處於需求大幅下滑的艱難局面。消息人士稱，上汽集團預測2019銷售下滑，新銷量目標為654萬輛，較原預測低約8%。



該集團與福士汽車(Volkswagen)和通用汽車都有合資企業，兩者的銷售預測亦不樂觀。消息指，上汽福士料銷量按年跌3.2%至200萬輛，將是首次錄得全年銷量下滑。上汽通用估計銷量按年下滑7.8%至182萬輛，將是連續兩年回落。



其餘汽車製造商的形勢亦不樂觀，作為汽車股信心晴雨表的吉利汽車(00175)在本月發盈警，將全年銷量目標下調10%至136萬部。另長城汽車(02333)亦在周五(19日)發盈警，料上半年淨利潤按年大跌59%，並將全年銷量目標調低至107萬輛，較3月預測低11%。消息令市場憂慮整個汽車業尚會經歷更多痛苦。



在中國以外，歐洲汽車註冊量在10個月以來第9次下滑，並於6月錄今年最大跌幅。在美國，大部分汽車製造商6月銷量萎縮，汽車業或將出現3年以來第2次的全年銷量下滑。即使是目前汽車普及率仍然很低的印度市場也長期滑坡，6月印度乘用車銷量連跌8個月，跌幅更高逾17%。

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