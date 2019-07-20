1周10大驚奇：中美貿戰冇得解決？仲可能會...

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間直至4月。雖然3月15日曾警告跌浪開始，但隨着股市破位，異象4月5日預言4月市況穩步上揚，5月美股或破頂(結果4月23日破了)。



其後縱使貿戰升級，港股5月6日起反覆下跌，惟異象從未驚慌，並大膽預言直到7月中至8月都平安，結果有目共睹！惟「海嘯級」風暴恐在9月初開始，不妨在國際視野中尋覓另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。



【1、異象：兩大警號股市似2008年金融海嘯前】

縱使美國3大股市上周相繼創下歷史新高，但有異象顯示，絕對不值得亢奮，反而出現2008年金融海嘯前的冧市信號！這或許更能印證早前異象預言，股市9月初開始恐上演「特大風暴」。



一般來說，「牛市三期」末段是禾雀亂飛的階段，基本上細價股會炒到如癡如醉。不過，今次絕對是相反，因代表美股大價股的標指創新高之際，代表細價股的羅素2000指數仍低於去年8月創下的歷史高位約一成，情況更與2007年相似，顯示市場存在流動性問題。(本文附圖一)



再者，衡量股市「超買」與「超賣」的著名技術分析指標「相對強弱指數(RSI)」顯示，羅素2000指數過去6個月表現穩定，沒有特別「超買」或「超賣」，反映標指升上3,000點以上的歷史高位不是好事，因股市沒有禾雀亂飛，很大機會是「假突破」。



為何觀察羅素2000指數那麼重要？一向喜歡與華爾街對着幹的美國「神算」分析師Tom McClellan表示，細價股對流動性(即股市是否資金充裕)更敏感，無論好壞都是如此。它們就像19世紀英國煤礦中的金絲雀一樣，對煤氣敏感的程度較礦工更高。



(註：「煤礦裏的金絲雀」是一個西方名詞，指那些對經濟波動特別敏感的指標。這是因為在歷史上，煤礦工人曾把金絲雀帶到井下當成警報之用，甚至一度成了安全生產的指標。倘若金絲雀倒下，即代表煤礦出現問題。)



他指出，當羅素2000指數表現優於標指時，意味市場有足夠資金，相反，就意味投資者對風險資產失去興趣，股市即將大跌。「如果金絲雀昏倒了，最明智的做法就是趕快離開礦井。」



除了羅素2000指數，另一個因素說明流動性正枯竭是俗稱「垃圾債」的高收益企業債處於相對弱勢。由巴克萊編制的iShares iBoxx美元高收益公司債ETF，是專門追蹤被信貸評級機構評定為投機性或「垃圾級」的企業債。當流動性充足時，較多人願意買入「垃圾債」，但當資金缺乏時，投資者往往避之則吉，為避免企業債務違約而得不償失。目前的事實是：「垃圾債」又大幅跑輸標指，亦為市場資金短缺的徵兆。(本文附圖二)



【2、羅傑斯：我見到「異象」 年底恐「一生最痛」】

除了羅素2000指數及「垃圾債」外，「商品大王」羅傑斯(Jim Rogers)本周接受外國媒體專訪時重申，留意到一些微小迹象，與2008年金融海嘯發生前雷同！



他指出，在2008年爆發金融海嘯前，早於2007年投資者「開香檳」之際，冰島宣布破產，但沒有人關注，然後是愛爾蘭破產，之後英國Northern Rock破產，也沒有很多人注視，最後輪到雷曼兄弟破產。換言之，每個人都知道有問題，而且早於1年多之前，卻選擇視而不見。



他想說的是，目前小迹象又到了！先是拉脫維亞崩潰了，阿根廷、委內瑞拉、土耳其，以及一些印度的銀行，目前正遭遇問題，印尼也開始有問題，但通通不是焦點新聞，因為這些市場很細，在危機蔓延到大市場前，人們都不會注意。



因此，他透露，目前不會持有美股。雖然他無法預測「一生最痛」的熊市何時來臨，但他懷疑是「今年底或明年」就會開始，並再次強調可能是一生最糟的熊市。



對於貿易戰，他認為，中美都很聰明，估計雙方很快會達成協議，然後股市會瘋狂慶祝。不過，亢奮不會持久，因下次美股或經濟出現問題時，美國總統特朗普將在亞洲發動更多貿易戰，除中國外，還有日本、南韓，都是美國針對的目標，因特朗普自以為貿易戰很好，他完全不了解歷史，認為自己比歷史更聰明。在這種情況下，未來將難免遇到更多貿易戰，這也是為何熊市將來臨的另一個原因。



至於買甚麼好呢？羅傑斯透露，目前持有黃金。



【3、全球債務憂慮！中國債務佔GDP達303%】

事實上，羅傑斯的擔憂絕對有道理，因全球債務依然嚴重。總部位於美國華盛頓，成員包括近500家、來自70多個國家和地區所有類型金融機構的國際金融協會(IIF)，本周發表最新全球債務監察報告顯示，今年首季環球債務高達246萬億美元，按季暴增3萬億美元，使整體債務佔全球國內生產總值(GDP)比重衝上320%！



其中，新興市場債務創新高，達69萬億美元，佔GDP比重216%，主要來自中國。中國為了刺激經濟增長，已令債務大幅飆升。根據IIF報告顯示，目前全中國企業債、家庭債，以及政府債加起來的總債務佔GDP比重超過303%，更佔全球總債務約15%。相比之下，2018年首季上述比重約297%。



按國際標準，債務佔GDP約130%已是警戒線。數據正反映環球經濟增長並沒有按債務增長比例而增加，意味單靠印銀紙推升經濟的效用已愈來愈弱，預示着即使環球央行再次聯手放水，對實體經濟的救市效果肯定不會立竿見影，更何況債務龐大，央行覆水難收，未來極難大幅加息，本周南韓及印尼更已率先減息。



簡而言之，貨幣政策即將被廢武功，這絕非危言聳聽，而是鐵一般的事實。



【4、全球債務憂慮！美國7月26日前關鍵？】

上述數字靠嚇？美國財政部上周四(11日)公布的數據顯示，今個財政年度首9個月(2018年10月至2019年6月)，美國聯邦政府收入2.61萬億美元，支出3.36萬億美元，赤字7,471億美元，按年大增23.1%。



據悉，財長姆紐欽已與民主黨眾議院議長佩洛西進行3次講話，試圖啟動陷入僵局的預算與債務上限談判，因為根據最新預測，有可能在9月初，國會暑假完畢前就到了發債上限，即沒有現金了。



美國眾議院將於7月26日休會，參議院則於8月2日休會，預計兩院假期延續至9月9日之後。富國銀行認為，如果美國國會無法及時提高債務上限，不僅將發生債務違約，並危及主權信貸評級，美國政府可能在10月初再次陷入停擺，經濟也將受巨大衝擊。



因此，姆紐欽呼籲國會在休會前提高發債上限，確保政府的借款能力。



【5、全球債務憂慮：「中國大摩」有債未償？】

說了美國，輪到中國！本周有報道指，在經濟疲弱及信貸持續緊縮下，中國企業持續出現債務違約，且有惡化迹象。號稱「中國版摩根士丹利」的最大民營投資公司中國民生投資集團(中民投)，今年曾有債券未償還紀錄，近日其海外子公司又傳出無法償還8月到期的5億美元債券。



美國著名財經媒體彭博報道，中民投海外子公司近日有文件顯示，由於資金流動吃緊，無法償還8月到期、利率3.8厘的5億美元債券本金及利息。在該文件發表前一天，中民投才剛透露，已到期的利率6.5厘、14.6億元人民幣債券只能償還部分本金。



報道指出，這凸顯了中民投面對流動性危機，也將是首次有美元債券違約。中民投4月時便有價值8億美元債券違約，全靠中國建設銀行的擔保信用狀幫忙還了3億美元。



中民投曾矢志要做「中國版摩根士丹利」。



【6、貿戰冇得解決？全球靠中國 多於中國靠全球】

講完全球債務問題，輪到大眾也關心的中美貿戰，恐怕十分難搞！全球著名管理諮詢公司麥肯錫(McKinsey)本周發表報告顯示，中國與全球其他國家的經濟關係正出現轉變，就是中國經濟正轉型至內需為主，而其他國家對中國的依賴程度則愈來愈高。(本文附圖三)



一般分析相信，亞洲國家的經濟因靠出口主導，故經濟會受美國加徵關稅影響甚深。不過，麥肯錫研究報告發現，自2015年1月至2018年12月期間的16個季度，中國經濟增長有11個季度是倚賴消費，貢獻率達60%，即中國正持續減少對貿易的依賴，以內需作主導。



實際上，中國經濟增長的動力已不再是貿易或投資，而是消費。官方數據顯示，2018年全年消費佔經濟增長貢獻率達76.2%，今年上半年也達60.1%，反映內需佔據着主導地位，不是外貿。換言之，特朗普的關稅政策未必有效，尤其是持久戰。



再者，麥肯錫針對中國與全球如何透過貿易、資本，以及科技產業鏈連結進行研究。結果發現中國消費者對內地經濟的支持漸趨重要，使內地製造商開始將產品轉向內銷，並逐步減少對外國消費者的銷售。報告指出，2017年，中國出口量僅為9%，遠低於2007年的17%。



此外，從各個經濟體與中國關係來看，麥肯錫指出，全球有3組國家特別倚賴中國。



1、亞洲經濟體：南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓，以及越南等國家。這些國家在全球供應鏈轉向區域化的過程上，與中國緊密連繫。



2、資源豐富的國家：澳洲、智利、哥斯達尼加、加納、南非等。它們的經濟高度倚賴出口原材料至中國。



3、新興市場國家：埃及、巴基斯坦等。它們高度倚賴中國的投資。



麥肯錫指出，上述多國都容易受中國與世界局勢變化的影響，而中國對它們來說是重要的。



【7、貿戰冇得解決？「去全球化」恐不能逆轉】

事實上，正當全球金融市場都盼望中美快要達成貿易協議之際，據經濟學家分析，兩國是極難妥協，世界反而要經歷「去全球化」的全新變局，最終將涉及每個人！與其奢望全球經濟能返回2017年的同步增長，倒不如做好經濟變革的準備。



曾擔任美國石溪大學(SBU)助理教授、著名經濟學家，現為美國財經媒體專欄作家史密斯(Noah Smith)撰文指出，早在特朗普未當選總統時，全球貿易已開始放緩，「去全球化」行動亦已展開。



根據俗稱「央行之母」的國際清算行(BIS)研究顯示，全球出口佔世界GDP自2011年以來持續下滑。數據是粗略衡量每一美元貨物在國民經濟之間來回傳遞多少次，以創造一美元的經濟價值而得出。BIS將這變化歸因於出口商融資條件較弱，以及美元強勢。



史密斯指出，貿易倒退原因絕非BIS所述的那麼簡單，目前特朗普發動的貿易戰只是令下跌形勢提速。舉例來說，特朗普對中國進口貨品加徵關稅，涉及科技產品，背後受累的不只是中國，連提供原材料的南韓也會受累，結果是兩個經濟體遭殃，而特朗普加徵關稅，已促使一批企業將生產線遷出中國，下一步該些企業可能會因貿易戰的不明朗因素，索性將生產線遷回它們的「祖國」。再者，日本最近對南韓實施出口管制，反映貿易戰開始在全球「常態化」，加速威脅「全球化」。



更重要的是，中國不會滿足「世界工廠」的角色，正設法減少對外倚賴，成為「自給自足」的經濟體，這又會對全球貿易系統帶來威脅。回看自2000年起，中國成為全球貿易系統的「中心」，佔據着亞洲及跨地區貿易，但這對中國來說不一定是最佳的，因單靠組裝產品是微利生意，而且很容易被取代，高端科技又不是自己掌握，中國工人被壓榨，得到的回報甚低。於是中國開始覺得要自己製造高增值產品，這想法是理所當然的。



如是者，經過多年，目前中國認為是時機要建立自己的供應鏈，當美國禁止重要的科技零件、器材、軟件出口至中國後，更讓中國明白倚賴全球供應鏈是多麼脆弱。事實上，「中國製造2025」的目標就是要將自給自足的程度提升至70%，這將會對美國、日本、歐洲，以及南韓企業帶來新競爭，並會改變全球供應鏈。



美國智庫「美國外交關係協會」(CFR)經濟學家Brad Setser曾表示，中國已經「去全球化」，並且有加速之勢，中國進口製造業產品的增長趨勢正在下滑，而且快過經濟增長放緩的速度，反映中國要自給自足。他警告，一個自給自足的國家供應鏈，可能比分布全球的供應鏈效率更低、更危險，至少這種趨勢有可能扯高通脹，稍有不慎更會引發戰爭。這是每個人都應擔心的。



【8、貿戰冇得解決？華爾街最佳亞洲專家話「今年無協議」】

事實上，多次估中貿易戰去向、去年11月已警告中美處於「冷戰」初期、被譽為「華爾街最佳亞洲專家之一」的摩根士丹利前亞太區主席，現任耶魯大學高級研究員羅奇(Stephen Roach)本周也表示，中國是不急於與美國達成貿易協議！



他表示，儘管中國第2季經濟增長降至27年最低，但實情是經濟並非如數字般那麼差。他說：「我上周在中國，大體上感覺到中國製造業減速，但另一方面，規模更大的服務業是極速增長，很可能為經濟提供活力。」



羅奇之所以被視為「華爾街最佳亞洲專家之一」，是因他出任摩根士丹利亞太區主席時，於2007年至2012年居住在中國，直至目前仍會時常與中國官員、商業代表，以及學者會面。根據他最近的交談，沒有察覺他們對貿易戰感到高度擔憂。他認為，目前的境況不會讓中國因憂慮經濟放緩，而對貿易協議作出強烈讓步，除非美國總統特朗普將貿易戰升級。



羅奇認為，中國應對經濟放緩的策略是有效的，而且仍有合適的策略空間繼續解決經濟下行問題，包括貨幣及財政政策。



至於貿易戰去向，他相信僵局會持續，今年內不會解決。他說：「雖然我不認為他們想拖，更不想對2020年美國總統選舉的結果下注，但他們肯定會希望，如果美國政府出現變化，就會減少對抗性，會更致力於恢復更多戰略夥伴關係。」



(註：羅奇曾詳細地撰文警告，美國未必贏貿戰，有興趣可重溫：https://bit.ly/2Yd7NR9 )



【9、尋找發達股！繼7年前茅台後 目前買乜好？】

面對眾多不明朗因素加上基金放暑假，港股近日成交顯著減少，投資者是否可趁淡市尋寶？本周有媒體採訪了7年前趁貴州茅台籍籍無名、股價低迷時收集，目前獲利甚豐的基金經理，現在建議買甚麼？答案是「銀行股」！



上述仁兄為凌通盛泰基金公司基金經理董寶珍，他本周表示，已在2017年底到2018年初，將手中的部分茅台股票套現，並轉至銀行股，因銀行出現了類似於6至7年前白酒那樣「執錢」機會！近期他更在銀行股交易上，適度增加槓桿，期望放大收益。



他說：「銀行處在歷史低估值區間，又被市場全面看淡，在銀行比較低迷的情況下，我認為遲早有一天銀行的市盈率將達到20倍(即獲利空間逾倍)。同時銀行是逆周期的，在目前經濟比較有壓力的情況下，如果有放水、加大信貸等，對銀行盈利是利好的。」



董寶珍表示，在一眾銀行股之中，他看好「股份制銀行」，因其體量大保證了安全性，同時市場化程度也比較高。相比之下，中國4大國有銀行股價穩健而缺乏波動；中小城商行目前面臨的困難相對更多。不過，他沒有具體透露持有哪些上市銀行的股票。



(註：目前內地有12家股份制銀行，包括：招商銀行、浦發銀行、中信銀行、中國光大銀行、華夏銀行、中國民生銀行、廣發銀行、興業銀行、平安銀行、浙商銀行、恒豐銀行、渤海銀行。根據彭博匯總數據顯示，目前所有A股銀行股的市盈率平均值僅約8倍，距離20倍仍有一大段落差。)



私募排排網數據顯示，董寶珍管理的否極泰旗艦基金產品自2010年成立至今，累計回報為7.85倍，相比滬深300指數同期僅升39%。今年以來，該基金回報近55%，也超過滬深300指數一倍以上。



【10、股神勉勵「考第一」不是人生贏家 更重要是...】

講起尋寶，或許自然地讓人想到「股神」巴菲特。他已年屆88歲，是公認的成功人士，而且從不喜愛炫富，目前的生活依舊平淡，鮮有負面新聞，喜愛提攜後輩。



他經常表示，智商(IQ)高、成績好，並不是成功的基石，不會讓你鶴立雞群。外國媒體就找出他於1998年勉勵商業碩士(MBA)畢業生的一番話，不妨回顧一下。



他說：「全班最高分並不是錯，但不代表餘下的人生都是大贏家。你寧可成為一位有領袖質素的人，能讓其他人發揮所長、激發興趣。這需要一位有胸襟、誠實、會為別人的想法給予讚賞的人。」不過，他又說：「你不要選擇最低智商(IQ)的人，不要讓人失望。」



以下是「股神」提到必須培養的性格，這較「高分」更重要：



●履行你的承諾

●說實話

●值得信賴

●準時還錢

●細心及同理心

●謙卑

●願意承認你錯了

●在需要時提供幫助

●尊重他人

●善心

●耐心



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