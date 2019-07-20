中國將進一步開放金融業　推11項新措施

人民銀行公布，推出11項金融業對外開放措施，包括提前取消券商外資股比限制等。



上述金融業對外開放新措施如下：

●允許外資機構在華開展信用評級業務時，可以對銀行間債券市場和交易所債券市場的所有種類債券評級。

●鼓勵境外金融機構參與設立、投資入股商業銀行理財子公司。

●允許境外資產管理機構與中資銀行或保險公司的子公司合資設立由外方控股的理財公司。

●允許境外金融機構投資設立、參股養老金管理公司。

●支持外資全資設立或參股貨幣經紀公司。

●人身險外資持股比率限制由51%提高至100%的過渡期，由原定2021年提前到2020年。

●取消境內保險公司合計持有保險資產管理公司的股份不得低於75%的規定，允許境外投資者持有股份超過25%。

●放寬外資保險公司准入條件，取消30年經營年限要求。

●將原定於2021年取消證券公司、基金管理公司和期貨公司外資股比限制的時期提前到2020年。

●允許外資機構獲得銀行間債券市場A類主承銷牌照。

●進一步便利境外機構投資者投資銀行間債券市場。



人行指，下一步，該行與中證監將進一步推動評級領域對外開放，不斷擴大外資評級機構的業務範圍，允許更多符合條件的外資評級機構在銀行間債券市場、交易所債券市場開展全部類別信用評級業務，提升金融業對外開放水平，促進中國金融市場規範健康發展。



另外，國務院金融穩定發展委員會召開第6次會議，國務院副總理、金融委主任劉鶴主持會議。會議指出，當前和今後一個時期，國際、國內形勢錯綜複雜，影響中國經濟金融穩定運行的風險和挑戰較多；要繼續實施好穩健貨幣政策，適時適度進行逆周期調節，保持流動性合理充裕。

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