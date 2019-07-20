全球經貿戰：台商加速回流避關稅　累計投資逾4520億新台幣

中美貿戰膠着之際，外商為避關稅，繼續加速撤走在中國大陸的生產線，其中，不少在內地已植根的台商都趁機回流台灣。台媒報道，當地經濟部投資台灣事務所日前再通過4宗台商回流的申請，回流的投資額逾82億元新台幣，並可望創造2,090個職位。



新通過申請的台企，包括專為美國NIKE供應鞋盒及為蘋果公司(Apple Inc.)供應產品包裝材料的紙品生產商正隆紙業。據了解，該公司早於內地收緊廢紙入口政策生效時，已逐步整頓在內地的產能。



報道又指，台商回流的投資金額，累計已超過4,520億元新台幣。



事實上，全球最大單車廠台灣巨大機械，早於去年9月開始，就因應中美貿戰愈演愈烈，將美國訂單的生產線，由內地轉回其台灣的大本營，並在去年底關閉一間中國工廠。



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