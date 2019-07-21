陳鳳珠：資金炒股不炒市　後市要睇實...

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄表示，近日港股於28,000點至28,600點之間上落，且成交縮減，反映投資信心尚未恢復，市場繼續關注中美貿易戰及經濟情況，估計要待美國聯儲局議息後，以及本港企業踏入業績期，才會吸引更多資金進入股市。近日不少企業陸續發出盈喜或盈警，估計上半年企業業績表現參差，資金或炒股不炒市，料大市將會繼續呈上落市格局。



美國近日不斷強調內地應大量採購美國的農產品，並表示隨時可向額外3,250億美元的內地商品加徵關稅，顯示美國有意迫使內地增加進口，以支持美國經濟增長。而世界貿易組織已裁定美國向內地實施的11項反補貼措施違反世貿規則，當中包括向內地生產的太陽能板、鋼瓶、鋁材產品等徵收反補貼稅，產品總值或超過70億美元。由此可見，美國多年來一直實施貿易保護主義，損害國際貿易公平競爭的環境，而今次美國對內地貨品加徵關稅，相信內地難以再作出讓步。其實，美國理應正視問題，因不少美企及消費者已開始承受美國對華加徵關稅的影響，當地經濟更呈現下行壓力，聯儲局官員已多次提及要採取適當行動以確保經濟維持擴張，顯示貿易戰對當地經濟發展構成負面影響。



另外，內地已連續3月個月減持美債，美國財政部的數據顯示，5月份內地持有美債規模降至1.11萬億美元，為2年來最低。雖然內地大幅拋售美債的機會不大，但預期內地或會逐步減持美債；同時對內將繼續透過減稅降費、降低中小微企業的融資成本、推動消費升級、主動擴大開放等措施，以支持經濟穩定增長。內地將實施積極的財政政策，今年將達到全年2萬億元人民幣減稅降費的承諾，並會穩定及擴大就業。另外，會實施穩健的貨幣政策，適時預調微調，並運用逆周期調節工具穩定市場的資金流動性。由於外圍的因素難以解決，內地必須推出更多政策支持經濟發展，預期內地下半年或會加大力度，以確保全年經濟增速於6%至6.5%的目標範圍內。



(陳鳳珠作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)

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