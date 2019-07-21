曜熊理財：貿易戰持續　東南亞國家有運行？

曜熊理財策略董事馬煒喬在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易戰不停火，中港基金表現持續不振，外資買保險只能離開中國，受益者為東南亞國家，東南亞整體量比較大，為全球第四大經濟實體，增長速度非常快，東盟國家GDP以每年5%左右的速度穩定增長。



目前，整個東盟有6.5億人口，而且增長速度非常快。如果看單個國家的話，印尼是2.7億人口，已經僅次於美國了。這種國家體量大、人口多，而且人比較年輕，所以這些地方是有人口紅利的。



進入2019年，大量的外資流入東南亞市場，無論實體或金融市場均利好，主要原因是中美貿易戰， 加上美國準備減息，資金流進東南亞市場，東南亞股票市場過往幾年時有波動，但整體是上漲的趨勢，相對來說還是比較穩定的一個新興市場。



2019年是越南市場增長最好的一年，大量廠商移入，刺激經濟增長，利好因素多，投資者為甚麼喜歡越南股市，就是因為它本身有基本面非常好的配合，比如投基礎設施和奶業消費品，今年下半年經濟表現會更為良好。



東南亞的股市體量雖然不是特別大，但具有投資賺錢機會。個人前往有關國家作直接投資比較麻煩，利用基金投資東南亞市場是比較簡單，未來美國將減息，更有利於資金流入，估計未來短中期內東南亞基金表現將跑贏中國基金。

─ ─ ─ ─ ─ ─

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

