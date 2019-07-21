葉尚志：港股觀望氣氛濃　留意科創板

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，港股處於整理整固悶局已有逾1周時間，恒指波幅範圍在28,000至28,700點之間，大市平均成交量也降至700億元以下。



市場謹慎觀望氛圍已形成，需要有新消息來再度提振，而內地科創板的將正式掛牌交易，以及市場開始關注MSCI在8月的第二階段增納A股權重因子，相信都是可以對港股構成刺激的消息因素，對後市可以保持正面態度看法。



中國平安(02318)在本月初創出除淨後歷史新高98元後，出現強勢回整，但是總體向好趨勢未有改變，在上半年業績表現有一定把握的基礎下，建議可以繼續關注吸納的機會。公司最新公布今年首6個月的保費收入，按年增加9%至4,462億元人民幣，表現較預期好。事實上，在上半年股權投資收益可望有顯著增長，加上財政部發布《關於保險業手續費及佣金支出稅前扣除政策的公布》，都有助減低負稅繼而提升盈利。



另一方面，市場傳出中國平安旗下的壹賬通，已向美國SEC遞交上市申請，消息可望進一步刺激中國平安股價。建議可於現水平吸納，止蝕於86元，目標看108元。



(作者為註冊持牌人士)

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