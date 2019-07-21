陳健豪：英國新首相快登場　鎊匯弱勢難除？

艾德證券期貨總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，美國公布了6月份的零售銷售數據較市場預期為好，其中核心零售銷售按月更上升0.7%，而由於美國消費者支出佔美國經濟近70%比重，預期第2季的國內生產總值(GDP)有不錯的表現，連同過去數星期公布的非農業新增職位、通脹等數據，都反映美國經濟暫時穩健，刺激美匯指數微升0.5%至97.4。



不過即使這樣，投資者對本月底在聯儲局議息會議的減息預期卻未有任何變化，利率期貨目前仍有近30%的投資者預計將減息0.5厘，到年底期減息3次、或0.75厘的百份比仍高達36.6%，主要原因還是聯儲局主席鮑威爾繼續提及環球經濟增長出現太多不明朗因素，甚至其他央行寬鬆的貨幣政策又反過來左右該局的決定。



一眾外幣以英鎊最為弱勢，自年初至今已下跌約2.8%，執筆時跌穿1.2400水平，似乎進一步反映保守黨黨魁選舉中，下周二將選出約翰遜成為下一任英國首相，他有機會在10月解散議會，繼而令英國離開歐盟出現硬脫歐、並引致英國經濟衰退的風險，因此目前英鎊未有見底回升的誘因，短線要留意2017年4月份低位1.2360水平能否出現反彈，但弱勢貨幣要忽然扭轉弱勢，必須在基本因素上出現新的衝擊，因此投資者必須觀察會否出現大陽燭，才能成為見底回升的首要條件。而歐盟委員會新任主席萊恩則表示願意延長英國脫歐的最後期限，而歐盟國家亦可以靈活應用財政規定，似乎為英國硬脫歐、為歐洲如意大利債務違規都出現一定程度的彈性。要是跌穿1.2360，下一支持位已進一步回到2017年3月1.2100水平，至於英鎊關鍵阻力則仍在1.2785，預期未來一周交易區間在1.2330至1.2580之間。



至於本周市場另一焦點則在澳洲央行議息會議紀錄，跟其他央行一樣，對環球經濟、貿易之間的擔心，加上澳洲本身通脤偏低的問題仍然困擾澳洲央行，暗示減息周期未完，令本已經在歷史低位的1%利率仍有進一步減息的壓力，而央行亦指未來澳洲就業增長仍然緩慢，因此6月份就業報告將決定央行會否歷史性連續3次減息，目前利率期貨就反映年底前需要再減息機會超過50%。技術上，澳元兌美元本周支持位在0.6950至0.6970，短線投資者若要博反彈可以一試，以跌穿0.6920止蝕，短線阻力目標在0.7040，中線重要阻力則在0.7210。

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