鄭勤龍：美股太旺　調整將至

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，從卦象顯示，美股走勢正處於《山地剥》變《地雷復》之中，雖然美股近日再創新高，但由於「剥」卦為《易經》十二消息卦中，代表陽氣即將被剝盡的最後一卦，因此預示美股或即將出現一次幅度較大的調整。



「剥」卦雖為高山在地之象，但卻因陰氣滋長盛極而隨時有山倒崩塌的危險。



日前美國總統特朗普表示，低利率有助刺激美國股市，道瓊斯指數可以因此再升多1萬點。



特朗普近年一直多次要求聯儲局減息，並公開表示對鮑威爾不配合他的政策而感到極度不滿，原因是低利率不但可增加市場的貨幣流通，刺激經濟活動，而且亦可降低借貸成本，有利炒家促進股市繁榮，使美股再創高峰。



奈何這種利用貨幣政策造成股市興旺的假象必定難以持久，《序卦傳》曰：「至飾然後亨則盡矣，故受之以剝。」意思是依靠裝飾技巧來達到目的，始終會有技窮的一日，最後亦是剝落的開始。



本月美股的升浪在某程度上是受惠於市場對7月31日的減息預期，截至筆者截稿前，市場預期聯儲局將在議息會議減息25個基點的概率，已由月初的約98.5%。下降至70.8%左右。反映市場目前對減息的抄作空間已減退，加上中美貿易戰暫緩的利好消息亦開始淡化，短期內實在難以支撐美股再創新高，因此很快美股或將出現幅度較大的調整，然而由於變卦是「復」卦，《序卦傳》曰：「物不可以終盡剝，窮上反下，故受之以《復》。」復卦則是陽氣剝除完畢之後，又重新回來之象，可見調整只屬短暫性，美股在中線而言仍可繼續保持著強勢。

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