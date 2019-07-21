鄺紫珊：AI技術受關注　相關行業可望跑出

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，ROBO Global AI指數近期持續創新高，其主要投資全球重要的機械人與自動化設備公司，隨着人工智能技術日新月異，亦吸引市場更多資金注視。



即使中美貿易前景並未明朗，企業也面臨盈利增長放緩的壓力，但AI技術融入企業營運增加，發展趨勢未曾改變，預計未來幾年盈利所帶來的年複合增長率可望超過三成以上，故投資者可多加注意。



企業提升投資AI比重，變相引導市場資金投資於AI相關行業，亦帶動股價屢創新高。以ROBO Global AI指數為例，今年以來已累計升幅達三成多，超過納斯達克指數‎、標普500指數的兩成左右升幅；並估計未來3年，人工智能AI行業的增長率可為標普500的3倍，及納斯達克指數的1倍多升幅。



事實上，AI技術為企業節省時間與成本，讓工作更有效率，在全球各行各業都有投入參與。目前，不少企業面臨增長放緩的壓力，但AI技術卻可提升企業的生產力，亦連帶提升企業盈利，甚至是影響未來企業營運成敗的重要關鍵。科技股企業的財報將陸續公布，市場預期第2季科技股年減7.9%、營收年減1.2%，若貿易戰緊張形勢緩和，企業未來季度展望可望上調。



另外，有投資銀行7月發表的基金經理人調查報告顯示，基金經理是「加股減債」，新興股市持續在各區域股市中最受青睞，而歐股及美股同為偏好的第二位，至於英國及日本股市則持續被減持。



市場預期聯儲局除觀察市場反應外，仍將會以經濟數據作為決策考慮因素。至於歐洲央行9月會議的動向，預期減息形勢較大。



從行業類看，多數基金經理較看好經濟循環產業股，包括能源及工業類；而創新動力強勁的科技及健康醫療也是看好的行業；由於科技行業基本面仍穩健，特別是企業轉型趨勢帶來投資機遇增加，其中軟件股具備較高增長性。



中美角力將是長期議題，負面消息仍將持續，預期下半年金融市場走勢波動程度加大，從短線布局看，不少股份的價值已偏高，可留意持續受惠於央行寬鬆貨幣政策的特別股等資產。

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