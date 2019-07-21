御峰理財：點解買個股成日輸？

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，動物群體中有alpha male，意思是群體中的領袖，在金融世界中亦有alpha(阿爾法)，指相對於基準指數的超額收益，用作衡量投資組合經理的主動投資表現。如果投資組合經理的組合持倉與基準指數，無時無刻均一模一樣，阿爾法為零。



不少散戶都希望透過炒股致富，相信自己的阿爾法。然而，為何世間上像巴菲特這樣的人這裡少？這或許可以解答。以美股為例，摩根大通數年前就1980年至2014年的羅素3000指數股票進行深入研究。



羅素3000指數涵蓋美國首3,000間最大市值的公司，在這30多年間有1.3萬間公司進出該指數。研究發現自1980年開始，約四成股票從高位下跌超過七成或以上。更不幸的是，三分之二的股票跑輸指數，四成股票更是負回報。從上述數字可以簡單推斷，如果讀者只是買入數隻股票，跑輸指數易過跑贏指數。



雖然在回報分布圖中，大部分股票都跑輸指數，形成統計學上所謂的右偏態。然而，做人不妨積極樂觀一點，畢竟市場也有給投資者希望的一面。在眾多上市公司中，約有7%的股票表現出眾，即在高於平均值兩個標準差。不過，能否有能力選中這7%的公司，則是另一問題。



就算以較短的投資年期而言，買中跑贏指數的個股也不太容易。在1991至2014年間，平均而言，每年只有一半左右的股票跑贏標普500指數，跟擲公字差不多。最好的年份是2001年，有66.5%的股票跑贏指數，而最差的年份是2001年，只有29%股票跑贏標普。



走筆至此，投資者也不需懷憂喪志，要是跑不贏基準可以考慮被動型投資的基金。進取一點的，可是挑選長期表現好的主動型基金。市場經濟，任君選擇。

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