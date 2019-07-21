潘梓生：聯儲月底減硬息　金價料回氣再升

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，美國在7月初公布的非農就業數據遠超市場預期，當時市場認為聯儲局因數據理想未必會在7月減息半厘，甚至有少數機會聯儲局不會在7月減息。不過，在聯儲局主席鮑威爾出席國會聽證，加上近日聯儲局不同官員發表講話之後，利率期貨顯示市場已經100%肯定聯儲局將於7月31日減息。



近日南韓，印尼均已宣布減息，加上紐約聯儲局主席威廉斯等官員暗示聯儲局應立刻減息，更不需要等待更多疲弱經濟數據作出指示，令市場對於聯儲局於7月減息半厘的概率更升至超過50%。在聯儲局官員相繼表態後，相信市場將繼續消化聯儲局7月減息的利好因素，支持金價繼續上揚。



受聯儲局官員講話影響，金價再度大漲，並創下超過6年新高。技術走勢可見金價於1,380至1,430美元整固近1個月後，形成對稱三角形走勢並出現突破，後市可以繼續向好。突破對稱三角形後金價最少量度升幅目標將至1,470美元，而金價上方阻力不多，較大阻力將於1,540美元。在聯儲局7月31日公布議息結果之前，金價走勢應維持向上趨勢，投資者可乘勢追擊，以金價不跌穿1,400美元為前提下持有黃金至7月底。

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