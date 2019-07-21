【星期一．炒啲乜】股市續「靜局」？

市場炒美國聯儲局減息已一段時間，恒生指數在上周累升近300點，走勢看似有改善，但交投持續縮減，每日成交額普遍僅600億至700億港元，加上高盛都唱淡港交所，大市會上定落？還是繼續悶局一場？



投資者除了繼續留意中美貿易談判的進展外，周內外圍將有不少重磅消息。其中，英國的新任首相將揭盅，約翰遜現被視為大熱人選。另外，不少央行今年都趕在聯儲局之前減息，繼南韓在上周意外減息0.25厘、以及印尼等央行宣布減息後，澳洲央行亦將議息，其是否歷史性連續3次減息會好快揭曉。市場或掀起寬鬆潮，在局勢變幻莫測之際，《東方產經》專家們的各路分析與建議更值得投資者參考，執靚個倉幫組合迎戰新一輪市場格局。



1、陳鳳珠：資金炒股不炒市 後市要睇實...

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2、葉尚志：港股觀望氣氛濃 留意科創板

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3、鄭勤龍：美股太旺 調整將至

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4、陳健豪：英國新首相快登場 鎊匯弱勢難除？

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5、潘梓生：聯儲月底減硬息 金價料回氣再升

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6、曜熊理財：貿易戰持續 東南亞國家有運行？

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