科創板25隻股份明日登場　券商：通關測試順利

上海科創板將於明天(22日)正式開市，為確保首批25隻股份順利登場，該板昨天(21日)進行開市前最後一場通關測試。數家券商的信息技術部負責人稱，通關測試順利。



該25家企業分別從事機械、電子、計算機、醫藥及鋼鐵材料行業，涉及公司包括：華興源創(688001.SH)、睿創微納(688002.SH)、天准科技(688003.SH)、容百科技(688005.SH)、杭可科技(688006.SH)、光峰科技(688007.SH)、瀾起科技(688008.SH)、中國通號(688009.SH)、福光股份(688010.SH)、新光光電(688011.SH)、中微公司(688012.SH)、交控科技(688015.SH)、心脈醫療(688016.SH)、樂鑫科技(688018.SH)、安集科技(688019.SH)、瀚川智能(688022.SH)、沃爾德(688028.SH)、南微醫學(688029.SH)、天宜上佳(688033.SH)、航天宏圖(688066.SH)、虹軟科技(688088.SH)、西部超導(688122.SH)、鉑力特(688333.SH)、嘉元科技(688388.SH)及方邦電子。



有分析認為，科創板新股上市後，機構投資者以沽貨為主，科創板次新股持續被爆炒的可能性遠低於原先的創業板。此外，科創板新股均可作為融券標的，大增新股炒作資金的潛在風險。考慮到目前開設科創板帳戶的多為打新帳戶，預計科創板25隻股票首日漲幅可能不如創業板上市首日的表現。



內媒引述廣發証券策略分析師戴康認為，科創板首批企業平均網下配售比例高達62.3%，遠高於創業板歷史水平，新股回報率會打一定折扣。



上交所早前發公告指，科創板股份上市前5日不設升跌幅限制，新股上市初期，股票日內波動或較主板顯著加大，建議投資者審慎參與，切忌盲目跟風。



至於科創板股票與存託憑證將於2020年1月22日起按照現行指數規則納入上證綜指。上證科創板50成分指數將於科創板上市股票與存託憑證數量滿30隻後的第11個交易日正式發布。



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