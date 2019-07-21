朗濤睇樓客：張生長遠對後市有信心　梁生擬600萬購一房

鷹君(00041)旗下大埔白石角新盤朗濤開放示範單位，睇樓客張先生表示，現居於西九龍區，有意斥600餘至700萬港元購入兩房戶，尚未決定用作自住或投資。他認為，該盤可方便於附近工作的人，對於景觀要求不大，最重要睇價錢，長遠不擔心後市受影響。



另一名睇樓客梁先生透露，自己屬首置客，現居於紅磡，希望購入600萬元以下的一房戶，認為該盤價錢合理，早前未有留意白石角其他新盤，認為該區交通有改善空間，但價錢是最大考慮因素，直言「有得住先算」，他又希望樓價會下跌，但認為長遠仍會上升。



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