孖妹S檔案：金融人旅行　睇埋投資機遇

平日工作忙碌，暑假就應該輕鬆一吓。金融人每日喺股場上keep住戰鬥格，唔離港透透氣，真係會壓力爆煲，筋疲力盡。幾位啱啱去完旅行返嚟嘅金融人，就興高采烈同孖妹分享佢哋旅途上嘅所見所聞，包括當地民生、經濟及股市，無所不談，搞到孖妹即刻想飛了。



●入市日本樓睇四要點



陳：艾德證券期貨聯席董事 陳政深(Ryan)



旅遊地點：京都



陳：我每年都會去日本三至四次。我幾鍾意日本文化，亦愛去Shopping。過去幾年日本物價升幅唔大，所以買嘢都鬆手啲。而今年初去完東京玩，月初更特登飛去京都搞婚禮。



Kitty：恭喜你呀。結婚之後，有無計劃移民去日本？



陳：去日本退休係幾正，當地空氣質素及生活文化都好，我會考慮吓。但如果話買日本樓投資，我暫時無呢個計劃，因為做呢個決定前，要審慎考慮以下幾點。第一，日本樓價會唔會升。第二，當地法律制度對私有產權有無足夠保障。第三，國民會唔會好恨買樓，而買咗樓會唔會有種優越感。如果會，樓價上升空間都應該會大啲。第四，當地法律會偏向保障業主定租客。如果對業主有足夠保障，萬一遇到租霸，都比較容易趕佢走。



彩兒：投資日股呢？



陳：我無持有日股及日樓，因唔覺日企會有爆炸性增長機遇。日本旅遊業有助提振經濟，但對於能否刺激日股，就有保留。再者，日企之間交叉持股好常見，會削弱企業競爭力。



Kitty：你經常去日本，必定對日圓匯價好敏感，未來覺得佢升定跌多？



陳：近期美元受制於市場對美國聯儲局寬鬆貨幣政策預期而轉弱；而環球投資風險胃納未見明顯回升，故對日圓有支持，所以我估計日圓短期偏強，但中長線轉弱。未來一季美元兌日圓會徘徊108至115區間，年底觸120，原因係預計美元有機會喺本季餘下時間反彈。另外，美股強勢持續，將吸引資金流出避險資產，變相利淡日圓。但如果係暢錢去旅行，匯率唔係主要考慮因素，反而睇吓邊間找換店就腳仲好，車費都喺番度。





●內地睇廠 考察兩公司



林：國農證券董事總經理 林家亨



旅遊地點：昆明及貴州



林：對上兩次旅行都係三日兩夜，快閃睇廠，無咩其他行程。六月底去咗昆明睇天譽置業(00059)嘅房地產項目，而七月初就去咗貴州睇培力控股(01498)嘅種植場。



彩兒：點解會特別揀去考察呢兩間公司？



林：都係公司邀請去做，哈哈。然而買股都要「識於微時」，三年前我買過天譽置業，賺過幾十萬元。唔計今次，我已經參觀過三個天譽房地產項目，分別位於廣州、重慶及南寧，其已推售嘅樓盤建築成本平，銷售呎價一千多元，幾抵；銷量亦不俗，所以資金回籠快。但我暫未持有該股，等其回番少少再買都未遲。



Kitty：無持股，咁有無直接買樓？



林：兩年前，睇南寧樓盤真係好想買，但覺得要搭飛機往返好唔方便，所以最終打消咗置業念頭。諗番都幾後悔，當時40萬元人民幣就可以買到面積300方呎單位，樓底仲要高達16呎，劏開做兩層都得。



林：至於培力控股，旗下「農本方」做得唔錯。佢係香港唯一獲國家指定嘅濃縮中藥品牌，亦係香港各大醫院及醫療機構嘅濃縮中藥配方顆粒指定供應商。



Kitty：我都有聽過呢個中藥品牌。



林：但要提一提，業務實在，唔等於有投資價值。該股成交淡靜，以上周四(18日)為例，單日成交額20萬蚊都唔夠，所以流通量低，等成交增加多啲再買喇。況且，藥物銷量好少會突然急增，所以就算遲啲買，個價錢應該唔會相差太遠。





●內需及旅遊股值看好



黃：豐盛金融資產管理董事 黃國英(Alex)



旅遊地點：山東



黃：月前我同全公司同事，以及家人朋友，一行30人去五日四夜山東「儒學」之旅。而呢次旅行係由我親自挑選行程，當中最期待嘅係去青島一間台資高端溫泉酒店浸溫泉。



彩兒：你對員工咁好，佢哋一定畀多啲心機做嘢嘅。



黃：嘻嘻。我哋呢次真係又吃又喝，去參觀青島啤酒股份(00168)廠房試飲新鮮啤酒，真係比平時喺零售店買嘅好味啲。本身我戒咗酒，但一場嚟到點都飲番杯至得。



彩兒：視察完公司之後，有冇即刻入番幾手青島啤酒股份先？



黃：有啊！雖然佢除咗吸大眾化啤酒市場外，近年亦着力推高端產品，睇到公司唔係停滯不前，我對佢有信心。



彩兒：但見百威亞太最終擱置上市，搞到我對啤酒股都無咩信心，都係睇定啲再入。



Kitty：話時話，下次幾時去睇廠，叫埋我呀！



黃：喺大市無咩動力時，就更要靠自己揀股，實地考察有助深入研究公司。我預計滬綜指會徘徊3,000點，但個別股份仍然有上升動力。我睇好旅遊及消費類，例如A股桃李面包(603866.SH)、涪陵榨菜(002507.SZ)、中國國旅(601888.SH)及上海機場(600009.SH)等，因佢哋有全國性業務，唔係單一城市特質。面對全球經濟放緩及中美貿易戰嘅外憂，出口死得快，惟有靠內需循環快啲頂住。另外，我睇淡同宏觀經濟相關嘅股份，包括資源、地產及銀行股等。



彩兒：咁你嘅投資組合入面有幾多成係消費股？



黃：中港股及美股嘅投資比例各佔投資組合嘅四成，其餘係歐、日及澳股。中港股入面，則有收租股及消費股；美股則主要投資科技及消費股。我嘅基金投資一般較長線，以5至10年計，瀨嘢先會沽貨，唔會定目標價。如果唯一嘅瑕疵係貴而唔係變質，咁我都會繼續抓住，最多沽少少先。





●台經濟轉差 中期悲觀



黎：時富金融優越投資部顧問 黎永良



旅遊地點：台灣



Kitty：你每年二月尾都會去台灣探朋友，爽啊！我最鍾意逛夜市，刺激台灣經濟。



黎：你有所不知。自從民進黨上場，台灣同內地關係唔好，加上中美貿易戰打得如火如荼，有拓展內地市場嘅台灣公司生意受影響，當地經濟明顯差咗。我啲做實業生意嘅台灣朋友都嘆生意難做，紛紛縮細業務，並坦言對台灣短中期經濟比較悲觀。



而我遊覽台灣時，都感受到物價平咗，旅客少咗，連睇台北國立故宮博物院內翠肉白菜雕刻嗰條龍都唔見咗。難怪朋友們咁悲，有位做鎖匙及行李箱嘅實業朋友，過去二十年食正內地開放，賺唔少，依家住緊一萬幾呎屋，都話準備將資產外移，諗吓其他投資。



Kitty：台灣股唔值得買？



黎：台灣高科技股及內需股係好啲啲，但我唔覺係買入時機。另外，我睇淡出口及地產股。雖然台灣樓平，好多香港人趨之若鶩，但要留意嗰邊多會發生地震，未必住得慣。好多台灣朋友反而轉投A股ETF(交易所買賣基金)、新加坡等東南亞股債。

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