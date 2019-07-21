樓價UPDATES：四名內地生1.9萬合租叠茵庭三房戶

每逢暑假都為內地學生租樓旺季，屯門叠茵庭有三房單位，零議價下獲四名該類租客以每月1.9萬元合租。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角半山雲景台低層K室，實用面積約1,065方呎，套三房及工人套間隔，附一車位，獲租客斥資每月50,000元承租，實用呎租約47元。



●北角和富中心10座高層A室，實用面積1,335方呎，三房連工人房間隔，望海景，獲區外換樓客以約2,988萬元承接，實用呎價約22,382元。



●北角港輝豪庭低層C室，實用面積337方呎，兩房間隔，以668萬元易手，實用呎價19,822元。



●鰂魚涌太古城唐宮閣閣低層H室，實用面積約489方呎，兩房間隔，以約1,015萬元易手，實用呎價約20,757元。



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九龍區



●長沙灣尚都中層F室，坐北望山景，一房間隔，實用面積約313方呎，原業主以608萬元放盤約1個月，議價後減價8萬元，獲外區客以600萬元購入，實用呎價約19,169元，新買家為首置客，原業主於2016年7月以約460萬元購入，轉售帳面賺約140萬元，物業升值逾3成。



●長沙灣泓景臺7座中層D室，實用面積約512方呎，兩房間隔，望內園景，以930萬元易手，實用呎價約18,164元。



●西南九龍匯璽II第3B座高層D室，實用面積約436方呎，兩房間隔，附整齊傢俬，外望開揚山景，獲租客以24,000元承租，實用呎租約55元，項目本月累錄35宗租務成交，平均實用呎租約52元。



●西南九龍匯璽II第3B座高層H室，實用面積362方呎，一房間隔，吸引同區客承租，單位原先叫租約21,000元，由於極具誠意，願一次過預繳一年租金，經商議後調減2,500元，減幅近12%，平均每月租金18,500元，實用呎租約51.1元。



●奧運站維港灣5座中層H室，實用面積645方呎，套三房設計，望園景，吸引內地家庭客承租，每月租金約30,000元，實用呎租約46.5元。



●大角咀港灣豪庭4座高層H室，兩房間隔，實用面積約326方呎，以16,500元放租約兩星期，即吸引區內客洽詢，議價後減價300元，以16,200元租出，實用呎租約49.7元。



●荼果嶺麗港城本月暫錄3宗成交，最新錄得15座中層A室，實用面積748方呎，三房間隔，議價後以1,076萬元易手，實用呎價14,385元。



●將軍澳THE PARKSIDE第1A座中層C室，實用面積508方呎，兩房間隔，外望內園景，議價後以840萬元成交，實用呎價16,535元，原業主於2014年12月以640萬元買入，持貨快將5年，沽出單位帳面獲利200萬元離場，單位期內升值31%。



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新界區



●屯門叠茵庭3座高層F室，實用面積575方呎，套三房間隔，月租叫價19,000元，業主堅持零議價，最終成功租出單位，實用呎租33元，新租客是4名嶺南大學內地生，見單位附有企理裝修，可立即入住，遂即睇即租。



●屯門悅湖山莊6座低層E室，實用面積431方呎，兩房一廳設計，獲區內客以13,000元即睇即租，實用呎租30.2元。



●屯門公屋良景邨良華樓高層7室，實用面積443方呎，兩房一廳間隔，外區白居二客為鄰近親友，而且樓價較低，供樓負擔較輕鬆，以未補價自由市場價242萬元購入自用，實用呎價5,463元。



●屯門麗寶大廈低層E室，實用面積238方呎，外區客獲減租600元，即睇即以8,200元承租，實呎租34.5元。



●屯門海麗花園1座高層E室，實用面積457方呎，兩房兩廳，區內短租客，由於原本居住的單位需安排裝修工程，故物色租盤暫住3個月，即睇即租以月租12,200元承租，並一次過繳付期內租金，實用呎租26.7元。



●元朗尚豪庭1座高層D室，實用面積約762方呎，套三房連工人套房間隔，以920萬元沽出，實用呎價約12,073元，該屋苑7月份暫錄約2宗二手成交，平均實用呎價約14,007元，現時約有15個放盤，最低入場價由598萬元。



●元朗錦綉花園C段第四街單號屋，實用面積約1,035方呎，望屋苑內街景觀，原先叫租35,000元，經議價後減價5,000元，以每月30,000元承租，實用呎租約29元，屋苑本月暫錄約10宗租賃成交，平均實用呎租約28元。



●元朗御景園3座中層C室，實用面積639方呎，套三房間隔，連車位叫價780萬元，最終微減2萬元，至778萬元沽出，實用呎價12,175元。



●大圍名城1座北翼中層A室，實用面積677方呎，三房連套房間隔，議價後以1,196萬元易手，實用呎價17,666元。



●馬鞍山嵐岸5座低層E室，實用面積590方呎，三房兩廳間隔，座向西南享內園景，原先開價880萬，放盤兩個月，減價20萬元，減幅約2.3%，終以860萬元易手，實用呎價14,576元。



●馬鞍山雅景臺2座低層A室，實用面積475方呎，兩房兩廳間隔，原先開價628萬元，成功以600萬元成交，實用呎價12,632元。



●馬鞍山新港城H座低層3室，實用面積338方呎，兩房一廳間隔，座向東北望園景，以650萬元獲承接，實用呎價19,231元。



●粉嶺公屋華明邨添明樓中層24室，實用面積約381方呎，兩房間隔，原先未補價第二市場開價220萬元，經議價後減價10萬元或約4.5%，單位最後以綠表價210萬獲買家承接，實用呎價約5,512元，原業主於在2016年以約31.5萬元買入單位，持貨約3年，現轉手帳面獲利約178.5萬元，賺價約5.7倍。



●粉嶺牽晴間2座高層D室，實用面積384方呎，兩房間隔，叫價600萬元，最終以595萬元易手，實用呎價15495元，創同類型單位新高。

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