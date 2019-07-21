講你都唔信！40%美國人連3千蚊應急錢都冇

外國傳媒報道，2018年美國聯儲局調查了1.2萬戶家庭，發現40%美國人難以在突如其來的情況下，拿出區區400美元(約3,120港元)應急，可能必須變賣一些資產或舉債，才能支付應急費用。這凸顯非常多美國人「冇錢剩」可能與債務沉重有關。



事實上，除了聯儲局發現40%美國人難以支付400美元應急費用外，另有調查發現，20%美國人銀行存款亦低於400美元，即使每年收入達10萬美元(約78萬港元)以上的美國人，也有1%人的存款低於400美元！



換言之，美國人多是「月光族」！波士頓學院退休研究中心成員Anqi Chen認為，此現象與信用卡帳單有關，因該中心曾有研究發現，如果將接受調查的美國人銀行帳戶餘額，扣除信用卡債務的話，結果與聯儲局的調查結果十分接近。



當中有17%家庭更表示，儲400美元很困難，因高收入的人要面對供樓、分期付款之苦，當中近半更涉及學生貸款。正當很多美國人「冇錢」是因最近失去工作或只有高中學歷之際，更多人是「窮忙」，他們的薪水是轉交給「債主」。他表示，這可以解釋到為何連中高收入家庭也沒有應急錢。



因此，他十分擔憂，因許多美國家庭連應急錢也沒有，更不用說退休金了。

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