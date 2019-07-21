全球經貿戰：有曙光！美方推動鬆綁　內地擬購農產品

內地媒體報道，從有關方面獲悉，中美雙方正在落實兩國元首大阪峰會期間會晤達成的重要共識。



近期，美方宣布對110項中國輸美工業品豁免加徵關稅，並表示願意推動美國企業為相關中國企業(主要是華為)繼續供貨。



中國方面，已有有關中國企業根據國內市場需要，向美國出口商就採購農產品詢價，並根據國務院關稅稅則委員會相關規定，申請排除對擬採購的這部分自美進口農產品加徵的關稅。國務院關稅稅則委員會將組織專家對企業提出的排除申請進行評審。



據了解，為滿足中國消費者需要，有關中國企業有意繼續自美進口部分符合國內市場需求的農產品。中方有關部門表示，希望美方與中方相向而行，切實落實美方有關承諾。

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