豬肉有排貴！歐洲也漲價　料持續多個月

外國傳媒報道，受累於非洲豬瘟肆虐，歐洲豬肉價格上漲，並影響到歐洲人喜歡的肉腸價格，甚至戶外烤肉活動等。



報道指出，由於中國豬隻減少，歐洲5月豬肉出口至中國數量按年大增43%，令歐洲豬肉也漲價。根據丹麥政府物價指標顯示，目前豬肉價格已是2017年以來最高，西班牙政府的指標更創10年新高。法國屠宰加工業界更稱此為危機，許多行業人士不斷與零售商及各豬肉商店重新協商價格，以彌補成本上升。



食品諮詢機構Gira肉類主管Rupert Claxton表示，通常在烤肉旺季時，許多店舖會推出豬肉折扣、優惠價，但今年可能不會見到了。



歐盟執委會預期，中國非洲豬瘟肆虐，歐盟豬肉出口在今、明兩年皆會增長12%，可能將改變歐盟消費習慣，大量轉向雞肉等。法國農業部則估計，中國豬瘟對全球豬肉價格影響可能持續「很多個月」。

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