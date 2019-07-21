「中國納斯達克」上海科創板登場　料融資規模逾千億　

有「中國納斯達克」之稱的上海科創板，經過逾八個月籌備時間，首批股份周一(22日)正式上市。綜合市場分析認為，科創板對內地新經濟企業融資渠道、深化資本市場改革，以至宏觀經濟轉型，均具有重要意義。



前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，設立科創板以註冊制為試點，是今年內地資本市場的重要改革，整個交易制度創新及走向市場化。不過，科創板新股順利上市並非終點，重點在於高新技術與戰略新興產業得到市場資本後，帶領內地新經濟加速發展。



科創板的目標瞄準美國納斯達克交易所，蘋果公司(Apple Inc.)、微軟、亞馬遜等科技巨擘分別在1980年、1986年及1997年在納斯達克上市，成就美國資本市場發展出全球最大證券交易所。楊德龍直言，市場對「中國納斯達克」寄予厚望，無論科創板制度建設或上市公司資源，均希望政府給予相應支持。



富瑞發表報告認為，科創板標誌內地企業融資的新方向，由資產負債表外的非傳統融資，即「影子銀行」進一步轉向主流體系。該行引述諮詢公司麥肯錫的報告指出，內地風險投資總額在2011至2013年期間僅120億美元，到2014至2016年激增至770億美元，其中對外投資額達380億美元，反映內地投資需求大幅上漲。科創板開通，既鼓勵內地資金透過監管平台投資國產創新企業，亦迎合民營企業對信貸的融資需要。



長期來看，內地允許估值逾十億美元、俗稱「獨角獸」企業，通過科創板長效機制集資，明顯為新經濟股打開方便之門，並有助內地經濟加速向數碼化轉型。以宏觀經濟角度而言，內地經濟轉型數碼化已是大勢所趨。國際貨幣基金組織(IMF)今年1月發表報告，指經濟數碼化每增長1%，與國內生產總值(GDP)增長0.3個百分點相關，同時將大力推動就業市場。



現時不少企業有意在科創板上市，基於申請數量多過預期，摩根士丹利已修訂科創板最新預測。基本情景下，該行估計下半年每月有27隻新股上市，總融資規模調高至1,130億元人民幣(下同)，但因佔A股市場游資比例僅0.56%，故對大市流動性影響有限。最牛及最熊情景下，預期分別集資1,780億元及670億元。



瑞信報告指出，首批科創板新股共有25家企業，涉及融資金額370億元，若悉數計入7月的話，應為A股市場2017年來第二大單月集資規模，但估計對滬深兩市主板影響有限。以○九年登場的深圳創業板為例，滬綜指在2009年底至2010年初只是在2,990點至3,110點之間波動，並沒有明顯的拋售。



不過，該行預期，科創板新股上市後股價走勢可能出現分化，當中有兩大原因。首先，首批科創板平均發行市盈率超過23倍，意味沽貨獲利空間不大，A股新股逢買必賺的神話有機會破滅。其次，科創板與傳統A股新股入場門檻有明顯差別。據規定，只有開通科創板交易權限的個人投資者可參與交易，包括資金帳戶內的資產不低於50萬元，以及具兩年證券交易經驗等。換言之，科創板參與者大多為相對理性、傾向長遠投資的機構投資者，在複雜多變的國際環境中，有助穩定內地坐擁強大資本的優勢，甚至重塑科技創新產業成為內地經濟增長引擎。

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