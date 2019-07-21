新盤UPDATES：逸瓏灣8呎價新高　御半山II期3日沽15伙

新盤市場交投活躍，過去數天連錄成交，個別更創項目新高，而未公開發售的單位同樣反應熱烈，吸引大量睇樓客到場參觀。



●新盤部署：朗濤最快周內開售 加推單位具加價空間

鷹君(00041)旗下大埔白石角新盤朗濤開放示範單位及收票，鷹君地產代理銷售及市務副總經理梁淑儀稱，該盤至今錄逾800個認購登記，即較首張價單150伙，超額認購逾4倍，最快周內加推及開售，加推單位具有加價空間。



她指出，示範單位錄得超過10,000人次參觀；而入票者中，佔約一半來自新界，投資及自用各佔一半。



●朗濤睇樓客：張生長遠對後市有信心 梁生擬600萬購一房

鷹君(00041)旗下大埔白石角新盤朗濤開放示範單位，睇樓客張先生表示，現居於西九龍區，有意斥600餘至700萬港元購入兩房戶，尚未決定用作自住或投資。他認為，該盤可方便於附近工作的人，對於景觀要求不大，最重要睇價錢，長遠不擔心後市受影響。

另一名睇樓客梁先生透露，自己屬首置客，現居於紅磡，希望購入600萬元以下的一房戶，認為該盤價錢合理，早前未有留意白石角其他新盤，認為該區交通有改善空間，但價錢是最大考慮因素，直言「有得住先算」，他又希望樓價會下跌，但認為長遠仍會上升。



●御半山II期三日沽15伙

新鴻基地產（00016）旗下屯門御半山II期銷情持續，自周五起連沽15伙，累售237伙，佔可售單位逾9成，套現超過14億元。



●OMA OMA單日沽17伙 累售逾七成單位

永泰地產(00369)旗下屯門OMA OMA以價單形式發售97伙，截至下午四時，共沽出17伙，累計以價單形式售出213伙，佔公開發售單位逾七成。



●逸瓏灣8標準戶呎售1.78萬元創新高

信和置業(00083)旗下兩個樓盤連錄成交，周末兩天共沽8伙，其中7宗成交來自大埔白石角逸瓏灣8，項目的3B座高層A室，實用面積699方呎，成交價1,246.27萬元，呎價17,829元，創標準單位新高。項目開售至今累售387伙， 套現逾34億元。

同系西貢逸瓏海匯3座低層M單位，同樣於周末期間沽出，實用面積391方呎，成交價590.1萬元，呎價15,092元。



●菁雋3伙交易無進展單位原價重售

據一手銷售資訊網資料，屯門菁雋首錄三宗交易未有進展單位，全屬上周日售出單位，成交價介乎284.6萬至511.84萬元，三個單位於以原價售出。

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